Cambiamento, amore e benessere mentale in ‘Cambio vita Cercasi’ di Francesca Safina

Il cambiamento fa paura. Alcune persone sono terrorizzate al pensiero di dover cambiare lavoro, città, casa. Eppure, il cambiamento non è altro che evoluzione, scoperta e, che piaccia o meno, ne siamo immersi e non possiamo fermarlo. Francesca Safina, psicologa e psicoterapeuta, nel suo romanzo d’esordio, Cambio vita cercasi (Garzanti), mette al centro questo tema. “La paura del cambiamento nasce da una sovrastruttura sociale che ci spinge a temerlo”, racconta l’autrice ai microfoni del nostro vodcast: Il Piacere della Lettura.

La società privilegia stabilità e conservazione, ma accogliere il cambiamento è l’unica via per crescere e trovare la felicità. La protagonista del romanzo, Isabella Perfetti, il cui nome è già tutto un programma, lotta con il proprio senso di identità. Ha grande passione per il suo lavoro: l’essere umano; e scava nelle vite delle persone con leggerezza. “Prendi la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità” scriveva Calvino, e l’autrice ha fatto suo questo grande messaggio anche quando si parla di amore, declinato in tutte le sue sfumature: per i genitori, per il partner, per gli amici, per il proprio lavoro.

"Per me, l’amore è tutto. È la spinta che ci fa andare avanti. Non c'è una gerarchia nell’amore. Non c’è un amore più importante di un altro", afferma con passione. La sua visione sfida la narrazione sociale dominante che spesso pone l’amore romantico come il più nobile, relegando invece altre forme di affetto, come l’amicizia, in un ruolo secondario. “L’amore per gli amici è fondamentale. Ci dà un senso di appartenenza e di sostegno che è altrettanto forte di quello di una relazione di coppia”.

La copertina del libro di Francesca Safina

Un altro aspetto molto interessante del romanzo è la salute mentale, l’importanza della psicologia nella nostra vita quotidiana. "La psicologia ci riguarda tutti, ma c'è ancora molta ignoranza e stigma su questo tema. Ci sono tantissimi psicologi-fai-da-te sui social che, purtroppo, contribuiscono a banalizzare la professione. La salute mentale non si vede. Se mi rompo una gamba, tutti lo vedono. Ma se sto male dentro, non è così semplice. E questo fa paura”. Per Safina, il percorso verso il benessere mentale deve passare attraverso un dialogo sincero e una responsabilità condivisa.

Nel romanzo ci sono anche altri temi, come il rapporto tra genitori e figli. "L’adolescenza è una fase difficile sia per i ragazzi che per gli adulti. I giovani non sanno più chi sono, mentre i genitori spesso non riescono a comprendere il cambiamento che sta avvenendo. Ma l’adolescenza passa. È una fase turbolenta, ma alla fine il sole torna a brillare”. In Cambio vita cercasi Francesca Safina, con uno stile leggero, racconta una storia di cambiamento e crescita personale, ci spinge a riflettere sul nostro essere umani, sulle sfide della vita, e sull'importanza di accogliere il cambiamento con il giusto spirito. Il consiglio di lettura di Francesca Safina è Magnifico e tremendo stava l’amore di Maria Grazia Calandrone, un romanzo che parte da un caso di cronaca nera ed esplora l’animo umano, le ombre e le luci della violenza, delle vittime e dei carnefici.