Cinque libri da leggere a settembre

Messi da parte i magazine scandalistici e i romanzi “da ombrellone” con l’arrivo di settembre possiamo finalmente rimettere mano a tutti quei volumi lasciati sul comodino negli ultimi mesi e che dovremmo a questo punto recuperare. Per chi non è avvezzo alla lettura o per chi semplicemente cerca qualche spunto, ecco i consigli relativi ai 5 libri che bisognerebbe leggere a settembre 2023 per non rischiare di “restare indietro”.

Accabadora - Michela Murgia

A poche settimane di distanza dalla tragica scomparsa della scrittrice Michela Murgia una delle sue opere più celebri è tornata di prepotenza in vetta alle classifiche. La "accabadora" del titolo era una donna che secondo la tradizione popolare sarda veniva chiamata dai familiari dei malati terminali per porre una volta per tutte fine ai loro tormenti. Una sorta di fattucchiera in grado di fare sortilegi, proprio come una delle due protagoniste della storia narrata nel libro di Murgia. Al centro delle vicende narrate nel libro troviamo Maria, la quarta figlia femmina di una madre vedova che per tutta la sua esistenza ha vissuto con il peso di essere “l’ultima”. Ecco perché le attenzioni e il rispetto di una vecchia e misteriosa sarta del suo paesino la stupiscono così tanto. L’anziana signora farà di tutto per lei, offrendole una casa e un futuro e promettendole che diventerà la sua erede, ma ad un’unica condizione: Maria dovrà infatti prendersi cura di lei quando più ne avrà bisogno.

Holly - Stephen King

Il re dell’horror si concentra in questo nuovo inquietante libro sulla scomparsa di una ragazza e sulla battaglia della madre, Penny Dahl, che farà di tutto per ritrovarla. Penny si metterà in contatto con l’agenzia Finders Keepers, scontrandosi però con una delle socie, Holly Gibney, inizialmente incerta se accettare o meno il caso per motivi personali. Alla fine Holly si farà carico della richiesta della sua nuova cliente, scoprendo ben presto un piano malvagio architettato dai due anziani vicini della giovane scomparsa.

Elon Musk - Walter Isaacson

Il medesimo autore che ha firmato la biografia di Steve Jobs torna con un nuovo libro interamente dedicato al magnate di Tesla, nonché proprietario di Twitter. Il libro racconta quanto Musk sia stato un personaggio innovativo, a tratti geniale, ma allo stesso modo molto controverso. Isaacson coglie la sua anima più profonda grazie al doloroso racconto dell’infanzia difficile vissuta in Sud Africa, un periodo in cui Musk fu tormentato dai bulli ma anche da un padre padrone tanto carismatico quanto disonesto. La biografia presenta dunque l’uomo e l’imprenditore, con tutte le sue fragilità e le contraddizioni profondamente umane.

La versione di Giorgia - Giorgia Meloni

Scritto a quattro mani con Alessandro Sallusti poco dopo la vittoria alle Elezioni Politiche 2022, il nuovo libro di Giorgia Meloni (uscito quasi “per sfida”) è una conversazione con il giornalista dove la leader di FDI spiega la sua visione del mondo, affrontando temi delicati come la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l’immigrazione, la transizione ecologica e l’inflazione.

Prima del Big Bang: come è nato l’universo e cosa è avvenuto prima - Gian Francesco Giudice

Il libro scritto dal capo dei fisici teorici del Cern è nato in maniera un po’ casuale da una banale conversazione con una bambina su un treno che aveva chiesto all’autore cosa stesse leggendo. Per rispondere a domande tanto affascinanti quanto complesse, Giudice ha sviluppato questa suggestiva opera cercando di analizzare (con un linguaggio accessibile a tutti) le ultime teorie scientifiche sull’origine dell’universo e provando anche a rispondere ad uno dei quesiti più intriganti per tutta la comunità scientifica: cosa c’era, davvero, prima della gigantesca esplosione del Big Bang?