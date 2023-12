L’eredità d’amore di Pia Pera

La scrittrice, saggista e traduttrice lucchese Pia Pera, prematuramente scomparsa nel 2016, si è letterariamente occupata di natura, paesaggio e giardino. Lo fa anche in ’Nina e Macchia e altre storie di alberi e giardini’ (Salani) in cui si rivolge ai bambini per insegnare loro che anche un orto, una pianta, un frutto e una foglia hanno bisogno di essere amati.