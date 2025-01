L’elegante tour tra le Madonne dei grandi maestri del Rinascimento

Sono giovani e bellissime: sono le Madonne – ovvero i loro ritratti – che incontriamo tra Toscana e Umbria, in Valdichiana e Valtiberina (province di Arezzo e Perugia), seguendo ’Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana’, il nuovo portale web www.rinascimentovaltiberinavaldichiana.it, voluto dai sindaci di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, di Monterchi Alfredo Romanelli e di Citerna Enea Paladino, per chi vuole organizzare un tour fra i capolavori di Bartolomeo della Gatta, Piero della Francesca, Donatello e altri grandi maestri.

Il primo incontro è a Monterchi con la Madonna del Parto, uno dei capolavori di della Francesca. Un’opera misteriosa: perché il famoso pittore lo dipinse per una chiesetta di campagna, Santa Maria a Momentana? Gli studiosi ipotizzano che fu un omaggio alla madre, originaria del luogo. Nella vicina Sansepolcro, Piero ha lasciato quattro opere, nel Museo Civico. Tra queste spicca la Madonna misericordiosa che apre il mantello per offrire protezione all’umanità, nel polittico della Madonna della Misericordia.

Sulle orme delle dolci Madonne, nella vicina Citerna (ai confini con l’Umbria), nella chiesa di San Francesco troviamo la ’Madonna con il Bambino’, una statua in terracotta policroma di Donatello datata tra il 1415 e il 1420. Ancora un borgo suggestivo, Castiglion Fiorentino. Qui, nella Collegiata dei Santi Michele e Giuliano, vi è un’opera straordinaria: parliamo della ’Pala di San Giuliano’ di Bartolomeo della Gatta (1486), con la Madonna in trono e il Bambino sulle ginocchia e i Santi Pietro e Paolo. Ma moltri altri capolavori sono indicati sul sito. Per una visita tra fede, arte e memoria antica.