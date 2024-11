"Lei è libera: la riempio io di emozioni e significato"

Il fatto interessante e assurdo del fenomeno Parthenope è che quei motivi per cui a me il film è piaciuto – o almeno parte di essi – siano esattamente gli stessi motivi per cui a molte persone non è piaciuto. A me, che ho 20 anni, i film di Sorrentino in generale affascinano molto: la sua ricerca della bellezza nelle immagini, nella forma, quello stile sfarzoso che mi lascia meravigliata. Parthenope non è un film realistico, come non lo è la sua protagonista, ed è proprio questo il suo bello. Il personaggio di Parthenope è come se fosse una scatola vuota: sta allo spettatore riempirla di significato. Parthenope è sfuggente, va avanti per frasi fatte, è allegoria della città che rappresenta in modo surreale, perché la Napoli del film di certo non rispecchia quella della realtà.

Ma è tutto un lavoro che il regista fa per universalizzare concetti come la bellezza: non c’è niente di realistico nelle sequenze di immagini perfette che appaiono sullo schermo, se non il senso che gli attribuisci tu. E allora qual è questo senso? Che significato ha la protagonista? Secondo me è qualcosa che va oltre il concetto di “bellezza come condanna” – anche se per molti forse è proprio questo ciò che piace così tanto. Parthenope non viene toccata dal modo in cui la sua bellezza influisce sugli altri e sulle sue relazioni perché lei vuole essere altro, non le importa ciò che rappresenta. Questo è un lavoro di interpretazione che sta allo spettatore fare. Il film, a livello narrativo, non ti serve tutto “su un piatto d’argento”: ti dà una storia e dei personaggi, degli eventi e delle conversazioni che decidi tu come riempire di significato. Questo vale soprattutto per Parthenope stessa, quella a cui succede tutto ma che non mostra mai niente, non si espone mai: un personaggio che agli occhi di altri può sembrare vuoto e senza vita, prende vita grazie ai miei occhi.

Il film ha avuto un forte impatto emotivo su di me e mi ha lasciata con una sensazione di grande malessere, con un misto di emozioni che ancora non sono riuscita a processare, che mi hanno sopraffatta. Così, in questa percezione così divisiva che ha avuto, Parthenope mantiene la domanda che pone, restando per tanti una truffa, per tanti altri un mistero.

(testo raccolto

da Costanza Chirdo)