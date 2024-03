L’eccellenza artigianale fa un omaggio alla Op-Art

Al primo piano della Maison de l’Amérique Latine si incontra il bel mondo parigino e internazionale per vedere le eccellenze stiliche e artigianali della maison Roger Vivier, di proprietà del Gruppo Tod’s di Diego e Andrea Della Valle che alla presentazione hanno salutato Juliette Binoche, Rossy De Palma, Eva Green, Paris Jackson,Naomie Harris, Anna Cliveland, Giorgia May Jegger, Jerry Hall, Catherine Deneuve e Naomi Campbell.

Tutte fans del brand che ha per direttore creativo Gherardo Felloni che mostra la sua collezione di accessori: non solo scarpe e borse ma anche gilet preziosi, fermacapelli, bjioux, acconciature, guanti, occhiali . Tema della collezione per il prossimo inverno è Vivier Op-Tical, ispirato alle geometrie psichedeliche in bianco e nero del movimento Op-Art degli anni Sessanta e Settanta. "Ho voluto omaggiare la Belle Vivier, la scarpa della Deneuve in Belle de Jour in bianco e nero optical" ha detto Gherardo Felloni.

Eva Desiderio