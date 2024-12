Le ultime tendenze per l’illuminazione nel 2025

Roma, 6 dicembre 2024 – Negli ultimi anni, il lampadario sta vivendo un lento declino nelle case degli italiani. In passato, era un elemento scultoreo e scenografico, ma oggi, spesso, viene sostituito da soluzioni artistiche che ridefiniscono l’aspetto degli ambienti in modo più leggero e innovativo. Le tendenze nell’arredamento sono in continua evoluzione, e questo, talvolta, complica le scelte quando si devono acquistare mobili e complementi di design. Tuttavia, l’obiettivo finale dovrebbe essere sempre la creazione di un ambiente armonioso, accogliente ed elegante. È quindi necessario rinunciare a dettagli che, pur essendo interessanti, potrebbero non integrarsi bene con il resto della casa. Per chi ha un arredamento moderno e minimalista, con linee pulite e sobrie, l'idea di appendere un lampadario antico, magari ereditato dalla nonna, potrebbe risultare una decisione poco azzeccata. In questo caso, sarebbero meglio alternative classiche con un tocco contemporaneo, o addirittura idee differenti e al passo coi tempi per l’illuminazione, già pronte per il 2025.

Luci a LED per il controsoffitto

In linea con le ultime stagioni, continua a essere richiesto il controsoffitto, dove non ci si limita a inserire solo alcuni faretti, ma si utilizzano anche sistemi di illuminazione LED per effetti più dinamici e versatili. Il controsoffitto non è solo una soluzione estetica, ma può trasformarsi in un elemento decorativo di grande impatto, soprattutto se viene arricchito con giochi di luce. Se si desidera un effetto tradizionale, comunque, si possono utilizzare faretti da incasso, disponibili in diverse dimensioni e forme (con modelli quadrati, rotondi, rettangolari), generalmente disposti in gruppi di tre elementi per parete.

Uso di barre LED

Una proposta più innovativa e moderna prevede l’installazione di barre LED, dispositivi che creano effetti di luce piacevoli, caldi e intriganti, e possono essere disposti seguendo le linee del soffitto per metterne in evidenza la struttura. Tra i principali vantaggi delle barre LED ci sono la flessibilità, una distribuzione uniforme della luce, la possibilità di regolare l’intensità e un’estetica impeccabile. L’installazione è semplice e rapida. Le strisce LED sono facili da tagliare e, grazie al retro adesivo con tecnologia 3M, garantiscono una tenuta a lunga durata. Possono essere utilizzate anche in ambienti umidi o esterni, purché il prodotto sia specificamente indicato per un simile uso. Inoltre, queste strisce sono sicure: in caso di malfunzionamento, l’unica sensazione potrebbe essere una leggera scossa, comunque non dannosa. Sono infatti a basso voltaggio, il che rende improbabile il rischio di incendi. Per ottenere risultati notevoli, occorre scegliere strisce LED professionali, potenti e luminose, che permettono di regolare l’intensità tramite dimmer o potenziometro. È possibile scegliere tra diverse temperature di colore (bianco caldo, naturale o freddo), in base allo stile dell’ambiente.

L’illuminazione della cucina

Per quanto riguarda ulteriori nuove tendenze del settore per il 2025, i designer stanno proponendo diverse soluzioni per migliorare l'illuminazione in cucina, rendendo l'ambiente funzionale e stiloso. Non si tratterà solo di creare effetti visivi, ma anche di posizionare le luci in modo strategico. Le aree cruciali, come il piano di lavoro e i fornelli, dovranno essere ben illuminate, così come la zona del tavolo e delle sedie, dove si svolgerà la parte conviviale della cena. Per una cucina con personalità, invece, è il momento di dire addio ai lampadari tradizionali e ai faretti a binario, scegliendo soluzioni dal design più originale. Il 2025 vedrà anche un crescente interesse per l'uso di materiali naturali e per lo stile vintage. Quindi, spazio a modelli fantasiosi in legno, vetro o metallo, che conferiscono un tocco unico all'ambiente. Per rendere la cucina lussuosa, l'uso del colore oro nelle lampade è un'ottima scelta.Una lampada in metallo laccato, ad esempio, con una cupola che copre la lampadina, o anche più di una, può aggiungere eleganza. I modelli a sospensione, che scendono dal soffitto fino all’altezza degli occhi, creando un punto focale sopra al tavolo, sono particolarmente raffinati. In alternativa, per un effetto più intimo, si possono utilizzare piccole applique dorate sopra l'area di preparazione del cibo, in modo da creare un'atmosfera accogliente. Anche le strisce LED a luce calda, inserite in una copertura in vetro zigrinato, possono dare un risultato analogo, con una luce soffusa che favorisce un ambiente rilassante. Per le cucine con isola centrale, l'illuminazione dovrebbe concentrarsi su quest'area, magari con un lampadario dal design originale, come una forma geometrica in metallo o ceramica bianca, con le lampadine posizionate sui vertici e forme astratte e cave che evocano leggerezza.