Le serie tv in uscita su Netflix a settembre 2024

Archiviata l’estate – che comunque ha incluso interessanti titoli inediti – Netflix apre il mese di settembre con diverse novità e guarda all’autunno con un elenco di produzioni che racchiude diversi generi. Partiamo con questa guida che include le serie tv in arrivo nel mese di settembre, trama e data di uscita.

The perfect couple

Il ritorno alla serialità di Nicole Kidman. Basterebbe questo sottotitolo per incuriosire i milioni di fan in tutto il mondo della brava e bella attrice. “The perfect couple” vede anche lei, tra i protagonisti, e una trama che assicura intrighi e fitti misteri. La sinossi è incentrata su Amelia Sacks che sta per sposare l'erede di una delle famiglie più abbienti e ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury. La donna non fa nulla per nascondere la sua contrarietà a queste nozze ma non ha nessuna intenzione di badare a spese per organizzare e definire nei dettagli quello che si preannuncia – nel glamour assoluto delle persone che contano - il matrimonio più importante della stagione. Ma, a guastare i piani e l’atmosfera quasi onirica ci pensa l’apparizione di un cadavere sulla spiaggia. E, a quel punto, vengono svelati e scoperti alcuni segreti, dando il via ad una indagine che sembra essere uscita e ideata dalle pagine di uno dei libri dell'autrice. Tutti i presenti sono sospettati mentre si cerca di capire chi sia il colpevole e quale motivo aveva per arrivare a progettare un omicidio. Oltre a Nicole Kidman, il cast vede la presenza di Liev Schreiber, Dakota Fanning, Eve Hewson e Billy Howle. Sono 6, in totale, gli episodi che compongono questa stagione (prima? Unica?) e che saranno disponibili, tutti insieme, dal 5 settembre prossimo.

Mezzanotte a Istanbul, stagione 2

Dal 12 settembre arriva anche “Mezzanotte a Istanbul” con la sua seconda stagione. Siamo nel 1995 ed Esra trova una sua foto da piccola scattata molti decenni prima, negli anni '40. Per questo motivo decide di tornare indietro nel tempo per scoprire chi sono sua madre e la sua famiglia. Nonostante Ahmet provi a farle cambiare idea, cercando di dissuaderla dal cambiare gli eventi e il tempo stesso, i due si ritrovano catapultati nel 1941. Esra si mette immediatamente alla ricerca della madre mentre Ahmet comprende che hanno dato vita ad una falla temporale. Le cose si complicano ancora di più con la riapparizione di Halit, che si ritrova anche lui nel 1941, dopo aver scoperto i viaggi nel tempo, ed è alla ricerca disperata dell’amata Esra dal lontano 1919. La prima stagione della serie tv, invece, si svolgeva in uno storico hotel di Istanbul: un giornalista fu catapultato nel passato per impedire lo svolgimento di un complotto che potrebbe modificare il destino della Turchia di oggi. Era composta da 8 episodi ed era stata pubblicata il 3 marzo 2022.

Emily in Paris 4 – Parte 2

Dopo i primi episodi resi disponibili ad agosto, Emily in Paris torna con le ultime cartucce di questa quarta stagione. E, come ormai ben noto ai fan, si cambia anche location. La protagonista lascerà Parigi ma non si terrà fuori dai guai. Per lei, infatti, è prevista una trasferta a Roma. La ragazza, inoltre, incontrerà Marcello, un ragazzo italiano che sembra averla colpita. In tutto questo, il suo rapporto apparentemente ritrovato con Gabriel rischia di subire contraccolpi per la presenza di Camille che, nella precedente stagione, aveva annunciato di essere incinta. Però la ragazza scoprirà che si è trattato di un falso positivo. Nonostante ciò ha deciso, per il momento, di non rivelare la verità al suo ex fidanzato, eccitato all’idea di diventare padre. I nuovi episodi saranno disponibili dal 12 settembre 2024.

The Queen of Villains

Dal 19 settembre approda “The Queen of Villains”. La serie racconta la storia inedita della wrestler professionista Dump Matsumoto (interpretata da Yuriyan Retriever) che ha portato alla ribalta il wrestling professionistico femminile, in Giappone, intorno agli anni '80. Da giovane, Kaoru Matsumoto (Yuriyan Retriever) sognava di diventare una wrestler professionista di successo interpretando un personaggio buono. Quando venne licenziata dal suo lavoro, nacque in lei la fatidica decisione di interpretare i panni del personaggio malvagio Dump Matsumoto. Nagayo Chigusa (Karata Erika) e Lioness Asuka (Goriki Ayame) sono, invece, le "Crush Gals", due lottatrici giapponesi professioniste diventate una leggenda della cultura popolare dominando il piccolo schermo e gettando luce sul fenomeno sociale. La serie è stata scritta e diretta da Osamu Suzuki insieme al regista Kazuya Shiraishi. Yuriyan Retriever si è allenata per circa 1 anno per interpretare al meglio il personaggio principale Dump Matsumoto. Ha preso 28 chilogrammi ed è passata così dai suoi iniziali 65 kg a 93 chilogrammi richiesti per entrare meglio nel carattere e nelle fattezze fisiche del personaggio che aveva deciso di interpretare.

Tutto chiede salvezza 2

A sorpresa ecco arrivare la seconda stagione di “Tutto chiede salvezza”, serie che si era conclusa, apparentemente, con i precedenti episodi. Ma una nuova trama ha riportato in vita il progetto con nuove avventure all’orizzonte. Di cosa parla? Sono passati due anni da quando il pubblico aveva potuto conoscere Daniele e la nave dei pazzi. Molte cose si sono modificate col passare del tempo: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono poi allontanati e lasciati.

Li ritroviamo, nella seconda stagione, impegnati a contendersi l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e differenti famiglie. Daniele, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di seguire proprio una carriera simile e di diventare infermiere. Grazie all'intervento della dottoressa Cimaroli, il ragazzo sta per entrare come tirocinante nell'ospedale nel quale era stato ricoverato. Daniele ha, davanti a sé, cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile per lui, dimostrando così di essere anche un genitore affidabile per la figlia Maria. In questa nuova veste, Daniele incontra i nuovi pazienti della camerata. Questi lo portano a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore delle altre persone, sentimenti ed emozioni che, ad un certo punto, rischiano di farlo deragliare nuovamente. La seconda stagione sarà disponibile su Netflix dal 26 settembre 2024.