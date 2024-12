Con l'avvicinarsi del 2025, l'interesse per le profezie di Nostradamus si rinnova, suscitando curiosità e dibattiti. Michel de Nostredame, noto come Nostradamus, fu un astrologo e scrittore del XVI secolo, celebre per le sue enigmatiche quartine raccolte nel libro “Les Prophéties”. Le sue previsioni, spesso oscure e soggette a varie interpretazioni, continuano ad affascinare, soprattutto in periodi di incertezza globale.

Alcuni studiosi delle profezie di Nostradamus interpretano una delle sue quartine come la previsione della conclusione di un conflitto armato prolungato, possibilmente riferendosi alla guerra tra Russia e Ucraina. La quartina menziona un esercito esausto, privo di risorse per pagare i soldati, con riferimenti al ”bronzo gallico” e al “segno crescente della Luna”. Questi simboli potrebbero alludere al coinvolgimento di Francia e Turchia, nazioni che hanno manifestato sostegno al governo di Kiev. L'immagine evocata suggerisce un equilibrio ritrovato, forse mediato da interventi diplomatici di questi attori internazionali.

Nostradamus prevede per l'Inghilterra un futuro segnato da ”guerre crudeli” e dal ritorno di un' ”antica piaga". Il termine “piaga” ha generato diverse speculazioni: potrebbe trattarsi di una malattia riemergente, forse aggravata dai cambiamenti climatici, oppure di tensioni politiche e sociali interne. A complicare il quadro, le fragilità della monarchia britannica e i dissapori tra i membri della famiglia reale potrebbero rappresentare simbolicamente conflitti più ampi che scuotono la nazione.

Prince Andrew, Prince Charles, Prince William, Duchess Of Cornwall, Duchess Of Cambridge, Prince Harry, Princess Anne, Earl and Countess Of Wessex and Lady Louise Windsor at the Diamond Jubilee Thanksgiving Service at St Paul's Cathedral in London, England 5th June 2012 ©photoshot/AGENZIA ALDO LIVERANI SAS - ITALY ONLY - REALI INGLESI: La Regina Elisabetta II d'inghilterra e la famiglia reale durante le celebrazioni del Giubileo di diamante