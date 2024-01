Le istruzioni di Shannen Doherty: : "Sto preparando il mio addio"

"Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso". Shannen Doherty, l’attrice di Beverly Hills 90210 che dal 2015 combatte contro un cancro al seno – ormai al quarto stadio – e che nel suo podcast Let’s be clear racconta l’evolversi della malattia, sottolineando di non aver intenzione di arrendersi e di amare molto la vita, nell’ultima puntata ha annunciato di aver dato disposizioni per il suo funerale. "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando" ha detto Doherty, 52 anni, spiegando poi la sua richiesta di essere cremata.

Shannen ha anche parlato della lista degli invitati alla cerimonia d’addio, lista che dovrà essere breve. "Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì – ha spiegato –. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori. Vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura".