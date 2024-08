Lavare le tende d’estate, la guida definitiva per non fare danni

Roma, 14 agosto 2024 – L’estate è un ottimo momento per dedicarsi ad alcuni lavori domestici in previsione dell’autunno come il lavaggio delle tende in casa: una mansione impegnativa, ma doverosa, per questione di igiene, ma anche per rinfrescare l'aspetto dell’ambiente domestico.

Vantaggi

Con le temperature più alte e il sole cocente, ma anche con i necessari accorgimenti, le tende interne possono asciugarsi molto più rapidamente rispetto ai mesi più freddi e umidi, senza bisogno di ricorrere all’asciugatrice. La luce solare, inoltre, aiuta a eliminare ulteriormente gli acari della polvere e altri allergeni che possono essersi accumulati sui tessuti e che a volte sono difficili da rimuovere, anche con lavaggi intensivi.

Informazioni preliminari

Prima di mettere le tende in lavatrice, è importante sapere di quale materiale sono fatte: lino, seta, cotone o tessuti sintetici. Non tutti i tessuti, infatti, sono adatti per il lavaggio in acqua. In base al tipo di tessuto, inoltre, si può decidere se lavarle in lavatrice o a mano, se le dimensioni lo consentono, capendo anche a quale temperatura impostare correttamente il lavaggio.

Quando si smontano, occorre rimuovere tutti gli accessori, dagli anelli ai ganci, prima di procedere al lavaggio, in modo tale che la lavatrice non venga danneggiata. Anche l'uso del prodotto giusto è cruciale: tendenzialmente serve un detergente delicato, ma efficace a basse temperature, come un detersivo ecologico concentrato. Bisogna fare attenzione, poi, a non sovraccaricare il cestello della lavatrice per evitare di stropicciare eccessivamente i tessili. È opportuno leggere bene le etichette delle tende. Con le lavatrici smart di nuova generazione, si possono usare funzioni progettate per facilitare il lavaggio, controllando i lavaggi da remoto e impostando promemoria per i programmi preferiti.

Cotone

In generale, per le tende in cotone si può impostare il programma delicato a 30° con centrifuga a 600 giri. Se le tende sono molto sporche o macchiate, si possono pre-trattare le macchie con un detergente specifico per tessuti. Nel caso di tende bianche in cotone si può usare un po’ di bicarbonato di sodio lavandole poi a 40°-60° a seconda di quanto riportato sull’etichetta. Se le tende in cotone sono colorate, in fase di risciacquo si potrebbe aggiungere una tazza di aceto bianco per fissare bene i colori e mantenerli brillanti.

Lino

Le tende in lino, come quelle in seta, sono le più delicate. Molto dipende dalla tipologia di questo tessuto. Nel caso del lino garzato, occorrono due risciacqui senza centrifuga prima del lavaggio a 30° con centrifuga a 400 giri. Quindi si stendono le tende e le si stirano quando sono ancora umide.

Se si tratta di lino stropicciato, il procedimento del lavaggio è simile a quello precedente, ma la centrifuga va impostata a 800 giri. Non è necessario stirarle col ferro. Per il mix di lino e lana, bisogna lavare i tessuti a 30°, con centrifuga a non più di 400 giri. Per la tela di lino, si consiglia un programma delicato di lavaggio a 40°, aggiungendo un po’ di amido per facilitare la stiratura, da fare con il ferro a temperatura medio-alta.

Seta

Anche nel caso di tende in seta occorre usare un programma di lavaggio delicato a massimo 30°, lavando uno o due teli alla volta ed evitando la centrifuga. Dopo il lavaggio, le tende vanno appese dall'alto e, se necessario, si stirano col ferro a bassa temperatura senza utilizzare il vapore.

Altri consigli

Se si vuole evitare di stendere le tende dopo il lavaggio in lavatrice, si possono seguire alcune semplici indicazioni. È meglio preferire lavaggi brevi, a basse temperature. Le tende non vanno lasciate troppo tempo in lavatrice dopo che è terminato il ciclo di lavaggio programmato, prima di stenderle, per evitare che le pieghe si fissino. Conviene aggiungere un po' di ammorbidente al lavaggio affinché non si formino sui tessuti pieghe anti-estetiche. Se invece si vogliono comunque stendere le tende, bisogna piegare i tessuti ancora umidi in verticale e usare le mollette in punti strategici, per evitare che rimangano segni visibili.