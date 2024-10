“L’amore non lo vede nessuno“, dal romanzo al teatro

Diventerà presto anche una rappresentazione teatrale L’amore non lo vede nessuno, il nuovo romanzo di Giovanni Grasso. Il volume, edito da Rizzoli, è stato presentato dallo stesso autore all’Auditorium Parco della Musica a Roma, in un dialogo con Agnese Pini, direttrice di QN il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!

"Dovremmo debuttare al Festival di Spoleto", ha rivelato Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, parlando della trasposizione del romanzo in un testo teatrale, aggiungendo che il regista sarà Pietro Maccarinelli. Le scene, invece, saranno firmate da Massimiliano Fuksas e i personaggi saranno quattro. "Speriamo in questo nuovo traguardo per luglio dell’anno prossimo", ha affermato Grasso.

Nel racconto si dipana la storia d’amore, con un risvolto giallo che occhieggia, tra Federica, giovane donna bella, vivace, colta e disinibita e il signor P., personaggio potente ma misterioso.

Nel corso della presentazione dell’altra sera a Roma Greta Scarano e Cesare Bocci hanno letto e interpretato alcuni estratti del romanzo. E la musica di Stefano Di Battista e il suo quintetto jazz ha accompagnato l’intera presentazione.

In prima fila c’erano l’ad Rai Giampaolo Rossi, che si è intrattenuto con il direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del premio Strega Stefano Petrocchi, e la presidente in pectore della Rai, Simona Agnes. Con loro tanti amici dello scrittore, come il giornalista e conduttore tv Tiberio Timperi, la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e la conduttrice televisiva Eleonora Daniele. Presenti anche la scrittrice Margaret Mazzantini e il ministro della cultura Alessandro Giuli, accompagnato dalla moglie, la giornalista Valeria Falcioni. Michele dall’Ongaro, sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha salutato Giancarlo Leone, presidente dell’Osservatorio italiano audiovisivo e ad di Q10 Media, arrivato insieme alla moglie Diamara Parodi Delfino. In sala anche la giornalista e conduttrice televisiva Serena Bortone, il regista Piero Maccarinelli, la presidente di Musica per Roma Claudia Mazzola e la direttrice della Gnam, Cristina Mazzantini.

Non è mancata la giornalista Alessandra Sardoni, che ha scambiato qualche commento con la collega Maria Latella. E tra gli ospiti il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il consigliere di Stato Vincenzo Lopilato, la consulente del Presidente della Repubblica Luisa Corazza e l’ex ad e direttore generale di Cinecittà, Nicola Maccanico.

Fruzsina Szikszai