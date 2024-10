L’alga della salute. Tutte le sue virtù

Le microalghe sono organismi unicellulari fotosintetici,che utilizzano CO2 ambientale generando una vasta gamma di interessanti molecole, dai trigliceridi, utilizzabili per la produzione di biocarburante, a molecole ad azione nutraceutica ,come i carotenoidi ,gli acidi grassi omega-3 a catena lunga. MBG si è specializzata in questo settore biotecnologico individuando alcune specie di microalghe come Bio-Fabbriche per composti naturali ad elevato valore aggiunto utili all’utilizzo in differenti campi dal nutraceutico, farmaceutico, alimentare fino all’ agricoltura.

MBG è costituita da un giovane e poliedrico team di ricercatori e tecnici specializzati in diverse discipline (Biologia, Microbiologia, Scienze Agrarie, Chimica, Ingegneria) con a disposizione in due differenti siti tra l’Abruzzo e l’Emilia-Romagna. Fra tutti i microrganismi studiati e coltivati da Micoperi Blue Growth particolare attenzione è riservata al cianobatterio A. platensis, noto anche come spirulina.

Ricerca e innovazione tecnologica, messe in atto dall’azienda, hanno permesso lo sviluppo di un prodotto innovativo (Spirulina in filiera Certificata Controllata) Spicc™LYO A. platensis pura, liofilizzata e sicura. Le caratteristiche della coltivazione e della formulazione MBG garantiscono infatti una elevata sicurezza alimentare e una facile conservabilità sottovuoto.

La spirulina prodotta da MBG può essere consumata fresca appena raccolta, garantita e certificata alimentare , grazie a questa peculiarità. L’alga fornisce un apporto proteico, vitaminico, di sali minerali e di ferro tale da sostituire altri alimenti proteici come ad esempio la carne. Aumenta le difese immunitarie, promuove la produzione di emoglobina nel sangue, esercita un’azione antiossidante contro i radicali liberi.

Un superfood ’made in Italy’ un vero e proprio alimento concentrato ’naturale’ con l’aminoacido essenziale Fenilalanina (2,3%) in grado di agire sul centro nervoso dell’appetito riduce gli stimoli della fame, facilita il controllo comportamentale nelle diete ipocaloriche determinando una sensazione di sazietà.