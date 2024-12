I misteri del Lago Enigma in Antartide svelati dagli scienziati italiani. “Là sotto c’è un tesoro”

Roma, 13 dicembre 2024 – Svelato il mistero del Lago Enigma, in Antartide. La scoperta si deve a un team di scienziati italiani, Ingv e Cnr insieme. Siamo vicino alla nostra base, dedicata all’ingegnere bolognese Mario Zucchelli, che di quel continente è stato un pioniere.

Riassume al telefono con Quotidiano.net Stefano Urbini, geologo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: “Il nome di Lago Enigma era stato dato dal primo geografo che ha esplorato quella parte di Antartide, era neozelandese”.

La mappa del Lago Enigma in Antartide, vicino alla base intitolata all'ingegnere bolognese Mario Zucchelli

Una coppia antartica

Lo scienziato risponde al telefono dalla sua casa di Arezzo, la moglie è in missione in Antartide e ora è il suo turno con i figli “che sono già stati nel continente di ghiaccio”, ma finora non è proprio scattato l’amore.

Perché il lago Enigma si chiama così

Siamo negli anni 50-60, racconta lo scienziato, "lo scopritore voleva sottolineare il mistero di quel laghetto ghiacciato coperto da un cono di detriti. Un fenomeno che appariva inspiegabile”.

Cosa hanno scoperto gli scienziati italiani

Ma la ricerca degli scienziati italiani ha dimostrato che il vero mistero era sotto. “Perché sotto la coltre di ghiaccio – spiega lo scienziato che vive ad Arezzo – abbiamo trovato acqua allo stato liquido. La scoperta ci dà un’idea sulla vita possibile in questi ambienti estremi. E ci racconta di tanti piccoli tesori che non sempre siamo in grado di vedere”.