Ladri nella villa di Tom Hanks: l’ennesimo colpo ai danni di star

Ladri nella casa di Tom Hanks a Los Angeles. Qualche settimana fa in pieno giorno, alcuni ladri hanno spaccato un vetro e si sono introdotti nella dependance della proprietà da 26 milioni di dollari che l’attore premio Oscar per Philadelphia e Forrest Gump possiede con la moglie e collega Rita Wilson. La coppia era fuori città e l’allarme ha lasciato pochi minuti ai rapinatori per fare razzia all’interno della casetta, che sorge vicino all’abitazione principale, in un parco di 14mila metri quadrati, su una collina di Pacific Palisades, che si affaccia sull’Oceano. Non è l’unica villa di star a esser stata presa di mira dai ladri negli ultimi mesi. Decine di effrazioni e furti con scasso sono stati segnalati in tutta Los Angeles, tanto che Dominic Choi, capo ad interim della polizia, ha dichiarato che "le rapine continuano a tormentarci come una vera piaga criminale". La zona più presa di mira è nella San Fernando Valley.