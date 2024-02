L’Academy vicentina di Marco Bicego sforna i giovani talenti del Made in Italy

Marco Bicego, il noto marchio italiano di fine jewelry celebre per le collezioni ispirate alla natura e alle sue forme organiche, ha dato il via alla seconda edizione della sua Academy finalizzata a formare nuovi talenti in ambito produzione e lavorazione specializzata del gioiello: un percorso che unisce lezioni in aula, training e coaching individuale in azienda volti all’inserimento di nuove figure professionali specializzate e perpetuare l’eccellenza della tradizione orafa italiana.

Anche questa seconda edizione è realizzata in collaborazione con Gi Group e la formazione avviene nella Scuola Arte e Mestieri di Vicenza che vanta una lunga tradizione nell’area dell’artigianato artistico e che si è affermata, nel corso del tempo, come la più autorevole istituzione formativa rivolta alla professionalizzazione artistica e artigiana del vicentino, in particolare nell’oreficeria.

Il percorso formativo di 4 mesi, si articola in una serie di corsi teorici e pratici nell’ambito dell’incisione a mano, dell’incastonatura e incassatura delle pietre e della lavorazione orafa a banco. Al termine le risorse selezionate inizieranno un percorso di inserimento e di training on‐the‐job di 480 ore in azienda. "Sono convinto che l’artigianato vada preservato – afferma Marco Bicego, fondatore e direttore creativo del brand – Servono competenze oramai rare e savoir‐faire molto alto, soprattutto nel lusso. Nella nostra azienda si continua una tradizione orafa centenaria, ancora in‐house, e di questo sono estremamente orgoglioso".