Labirinti e scale infinite. Apre il ’Museum of Senses’

Pronti ad un museo che mette alla prova i vostri sensi? Come? Ad esempio con il labirinto di tende con proiezioni luminose, oppure con il labirinto di specchi, il caleidoscopio, lo swap faces (listarelle di specchi orizzontali, due volti combinati), il mirrage (specchio ribaltato destra e sinistra). O ancora con il letto di chiodi, il muro di spilli, le scale infinite, la levitating water room, la stanza inclinata o ancora il vortex – tunnel in cui tutto ruota incessantemente e vivacemente. Insomma, un’esperienza totalizzante, immersiva, interattiva e ancora di più, in cui ognuno scoprirà le proprie potenzialità, il proprio essere, il proprio sentire confrontandosi con se stesso, con gli altri e con ciò che gli sta attorno, esplorando territori sconosciuti, ambienti apparentemente irreali, spazi sorprendenti: apre oggi dunque il Museum of Senses di Milano, con un concept assolutamente innovativo, a Milano in viale Monte Grappa 10, in zona Porta Garibaldi – Moscova, e si pone come un’assoluta novità nel territorio nazionale.

Collegandosi ad una rete di musei esperienziali che opera da oltre 7 anni a Praga e a Bucarest, il Museum of Senses viene ad arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento creativo ed educativo rivolta ad un pubblico di tutte le età, locale, nazionale e internazionale. Ogni Museum of Senses è di carattere permanente e offre un percorso espositivo unico, arricchito da esperienze specifiche che variano da museo a museo, rendendo ogni visita speciale e diversa. Si tratta di percorsi progettati attraverso una serie di installazioni e ambienti innovativi che invitano i visitatori a scoprire ed esplorare i propri sensi in modo coinvolgente, unendo gioco e scienza.

Ogni sala è dedicata ad un tema e propone attività che suscitano curiosità e meraviglia, stimolano la creatività e l’intelletto: dal letto di chiodi alla sala dell’equilibrio, dalla stanza inclinata alla pioggia che ’cade’ dal basso verso l’alto, e ancora dal labirinto degli specchi alle postazioni dalle quali lasciarsi affascinare da suoni, luci, colori, sapori, sarà una continua meravigliosa scoperta di inattese sensazioni e rivelazioni. I visitatori vi accedono togliendosi le scarpe all’ingresso e ricevendo un paio di calzini speciali che brillano sotto la luce UV, a favorire ciascuna esperienza tattile in maniera ottimale, elevando il viaggio sensoriale all’interno e al di fuori di sé. Attraverso l’interazione e l’immersività i visitatori avranno modo di divertirsi, ampliare le proprie prospettive e le proprie conoscenze. Il concetto chiave è l’edutainment, ovvero l’intrattenimento educativo.

Cristiano Consorti