La Venere degli stracci risorge a Napoli

La Venere degli stracci, opera del maestro Michelangelo

Pistoletto, è tornata in piazza Municipio a Napoli dopo che lo scorso 12 luglio un giovane con problemi psichici, Simone Isaia, aveva dato fuoco all’opera. La nuova Venere, donata dall’artista alla città, è stata realizzata dalle ceneri della precedente ed è infatti "sorretta" dal relitto sopravvissuto alle fiamme. L’opera dunque vuole più che mai essere un simbolo di resistenza, di speranza e di rinascita. La Venere resterà in piazza Municipio per tre mesi per poi essere collocata definitivamente nella chiesa di San Pietro ad Arem. "Sono molto contento di questa rinascita perché la Venere è veramente un’opera fatta per far rinascere la società – ha sottolineato Pistoletto – ed è dedicata alla rigenerazione degli stracci che rappresentano il degrado della società mentre la Venere rappresenta la bellezza che non finirà mai di esistere". E in riferimento a Isaia, oggi in carcere per l’incendio, il maestro si è detto pronto "ad abbracciarlo. È un individuo che soffre".