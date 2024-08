La ’Strada dell’olio’ compie vent’anni. Tanti eventi e progetti

Lunedì scorso 5 agosto l’associazione regionale ’Strada dell’Olio Evo Dop Umbria’ compie 20 anni. "Venti anni sono una tappa di maturità e di sfida per un’associazione come la nostra – racconta Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio – che ha teorizzato già nei primi anni 2000 - tra le primissime esperienze in Italia e nel mondo - l’oleoturismo come forma di accoglienza in frantoio e nei territori olivicoli e quindi come vero e proprio prodotto turistico. Una tappa che ci consente di celebrare e ringraziare tutti i pionieri che insieme a noi credettero in quella scommessa e una sfida per il futuro, grazie alle tante iniziative che sono in cantiere".

Per festeggiare questo importante traguardo l’attuale cda – composto da Paolo Morbidoni come Presidente e dai consiglieri del Comune di Trevi, Comune di Castiglione del lago, Comune di Assisi, Comune di Amelia, Agabiti Massimo dell’Agriturismo Oliveto, Scassini Paolo del Frantoio La Casella, Gradassi Francesco del Frantoio Marfuga, Giulio Pepponi del Frantoio di Spello UCCD, Alessandro Melchiorri dell’Oleificio Melchiorri, Miriam Cinaglia del Frantoio CM Centumbrie e Maurizio Cecci del Frantoio Cecci – ha deciso di chiamare a raccolta tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito in questi 20 anni a dare valore e sostanza all’associazione, organizzando ’La Festa dei venti anni della Strada dell’Olio’ in programma per sabato 7 settembre all’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo di Foligno (Pg), uno dei luoghi simbolo dell’oleoturismo in Umbria, incastonato tra gli olivi della Fascia Olivata Assisi-Spoleto.

Nella stessa giornata di sabato 7 settembre è anche in programma l’ultimo appuntamento per questa stagione, di ’Passeggiate & buon gusto’ e il concerto conclusivo di “Musica tra gli Ulivi e nelle Abbazie dell’Umbria” con Andrea Rellini (il concerto fa parte della rassegna ’Musica tra gli Ulivi e nelle Abbazie in Umbria’.

E.S.