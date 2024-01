La sfida di Crosatto si chiama Demì Moon una luce di lusso

Stilnovo presenta la nuova creazione di Mirco Crosatto, Demí Moon, una cupola trasparente ed elegante che ricorda l’inconfondibile silhouette della luna. Nato a Treviso il 28 novembre 1976, Crosatto si sta affermando come uno dei designer di prodotto nel campo dell’illuminazione più capaci e innovativi, sempre attento alle tendenze e agli sviluppi tecnologici più recenti.

Dalle linee minimali e contemporanee, la nuova creazione di Stilnovo riesce a combinare in modo originale elementi tratti da un immaginario che spazia da riferimenti architettonici appartenenti al mondo classico a oggetti vintage, reinterpretandoli in chiave moderna ed elegante.

Grazie all’esclusiva tecnologia OptiLight™*, una volta accesa, il bordo inferiore e le migliaia di microincisioni al laser della superficie diffondono un’illuminazione morbida e omogenea che viene generata dall’invisibile sorgente Led posta nell’anello del grande foro.

La lampada consente un’ottima illuminazione ambientale, ma anche un’emissione sorprendentemente puntuale, perfetta per una piacevole lettura e, allo stesso tempo, per ravvivare porzioni di ambiente o angoli della casa dove la luce è scarsa, semplicemente puntando la cupola dove si preferisce. Anche spenta, Demí Moon non smette di affascinare. Grazie alla trasparenza della cupola si trasforma in un oggetto etereo, a tratti invisibile, garantendo la massima discrezione e adattabilità.