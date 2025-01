La pelletteria di Giorgio Linea. Barbara Ricchi si racconta: "Stessa passione da 40 anni"

È un’ imprenditrice dinamica e molto preparata Barbara Ricchi, proprietaria e amministratrice unica di My Vintage Academy fondata nel 2012, piattaforma web di campioni di accessori e delle loro lavorazioni che raccontano trent’anni di lavoro nella pelletteria alta di gamma e proprietaria e amministratrice unica di Giorgio Linea Srl costituita nel 1987 azienda che opera nella ideazione e prototipia di oggetti in pelle di lusso e di accessori.

Orgogliosa della nuova fabbrica-atelier a Cascine del Riccio, alle porte di Firenze, dove lavora coi suoi collaboratori alla realizzazione di prototipi per grandi marchi come in questo periodo per Loro Piana, marchio stellare del Gruppo LVMH.

"Lavoro da quarant’anni con sempre la stessa passione", racconta l’imprenditrice che mixa alla perfezione tecnologia e tradizione, negli spazi di 2000 mq in via Guido Rossa dove si ingegnerizzano i processi produttivi per i grandi marchi. Una delle ultime stelle molto desiderabili sono i charm-gioiello proprio per Loro Piana, dal tratto tridimensionale di simpatiche caprette da cashemere.

"Mi impegno per far mettere in gioco i giovani, c’è bisogno della loro fantasia in questo settore", continua Ricchi che collabora con Lineapelle e che lavora agli allestimenti creativi di questa grande fiera. "In giro c’è crisi, è vero, ma noi ci difendiamo per la nostra storia e la nostra unicità. Con me lavorano ai prototipi dodici persone, usano le mani e i computer, progettano dalla piccola pelletteria alle valigie", continua l’imprenditrice fiorentina.

Tra i suoi clienti nel tempo ci sono tutti i maggiori nomi della moda internazionale, come Givency, Burberry, Stella McCartney, Karl Lagerfeld, Celine, Giorigo Armani, Chloè, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Balenciaga, Ermanno Scervino e Haider Ackermann, tutti brand che si sono rivolti a Giorgio Linea Srl per sviluppare i loro prodotti di pelletteria e consultare l’archivio on line che contiene tra i 6000 articoli anche tanti bijoux e infinite tendenze. In gran parte pezzi unici di ricerca che poi Barbara Ricchi con la sua organizzazione arriva anche a produrre puntando sempre sulla qualità e sul Made in Italy vero.

Un sistema di servizi mai tanto necessari come oggi, in questo periodo in cui la moda non può più scherzare e ha bisogno di competenze e di formazione.

Eva Desiderio