LA PALETTE. DI ANASTASIA

Una luce speciale per il viso.

Si ispira alla galassia la nuova Cosmos Eye Shadow Palette di Anastasia Beverly Hills. Intense luccicanti e iper-pigmentate,

le dodici shade spaziano dai colori neutri a toni pop, in versione matte, fino a un intenso e brillante metallizzato. Grazie a una formulazione facilissima da sfumare, permette di realizzare tanti look estivi diversi, sia per il giorno che per la sera.