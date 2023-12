La Padel Experience seduce tutti. Lo spirito sportivo scende sotto rete

Pensi a Cupra e la mente va alle prestazioni, ai suoi modelli sportivi, all’esperienza racing ma anche al Padel. In questa chiave si colloca la partnership con il Milano Premier Padel P1, che ha visto le migliori giocatrici e i migliori giocatori al mondo sfidarsi all’Allianz Cloud proprio nel segno di Cupra. Uno spirito, quella della Tribe, che abbiamo sperimentato in prima persona: in occasione del debutto italiano della Cupra Formentor VZ5 BAT, il marchio spagnolo ha organizzato un’esperienza diretta, racchetta alla mano, presso il Padel Club Tolcinasco dove i maestri del centro hanno organizzato un clinic sullo sport del momento.

La Cupra Padel Experience ci ha fatto vivere lo spirito del brand spagnolo che ha visto proprio nel padel un parallelismo con la sua evoluzione: da marchio emergente a realtà affermata. Un concetto sottolineato anche da Pierantonio Vianello, Direttore di Cupra Italia: "Crediamo nel legame innato che esiste tra Cupra e il padel. Per questo, sin dall’inizio abbiamo voluto mandare un segnale mettendoci al fianco di chi voleva spingere questo sport e portarlo oltre i confini".

Gianluca Sepe