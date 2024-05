La fidanzata di Leclerc, Alexandra Saint Mleux, star a Monaco. Dagli studi a Parigi alla passione comune per il cucciolo Leo

Roma, 26 maggio 2024 - Nel trionfo Ferrari a Monaco di Charles Leclerc le telecamere non hanno mai perso di vista la fidanzata del campione di F1. Si chiama Alexandra Saint Mleux, compirà 22 anni il prossimo 19 giugno, è una star di TikTok e - almeno fino all’anno scorso - risultava studentessa di storia dell’arte a Parigi.

Alexandra Saint Mleux, star di Monaco

Durante tutta la gara di oggi il suo volto - incantevole - è stato raccontato dalle tv, che hanno messo in rilievo prima le espressioni di ansia poi la felicità finale. Una grande gioia collettiva condivisa per primo dal presidente della Ferrari, John Elkann. Applausi e sorrisi, per celebrare il trionfo.

Imola, un bacio romantico tra Charles Leclerc e la fidanzata Alexandra che tiene in braccio il cucciolo Leo

Leclerc, la fidanzata e il cucciolo Leo

Alexandra Saint Mleux aveva già stregato le telecamere quando, per il Gran Premio di Imola, si era presentata mano nella mano con Leclerc, in braccio l’ultimo arrivato, il cucciolo Leo. Che ha debuttato ufficialmente sui social del campione Ferrari.

La passione dei campioni di F1 per i cani sembra contagiosa. Roscoe, il bulldog di Lewis Hamilton, è una star di Instagram.

Un amore ufficializzato a Wimbledon

La storia d’amore tra Leclerc e Alexandra è diventata ufficiale sugli spalti di Wimbledon, il 10 luglio 2023. Quando i due sono apparsi vicini e sorridenti. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo. La coppia era già stata paparazzata l’estate scorsa in vacanza in Corsica. A dicembre 2022 Leclerc aveva comunicato, sempre via social, la fine dell’amore con Charlotte Siné, studentessa di architettura e influencer. “Restiamo buoni amici, lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me”, scrisse il campione in una story.