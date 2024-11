La competizione gastronomica si tiene nel secondo weekend della Fiera nazionale dedicata al protagonista della tavola

Sei piatti da far girare la testa, sei cuochi in rappresentanza di altrettante città del tartufo che cercheranno di conquistare la giuria (info: acqualagna.com | Fb e IG @visitacqualagna). Ultimo giorno oggi ad Acqualagna della seconda edizione di ’Tartufo Award’, gara nazionale delle città del tartufo in collaborazione con Pasta Luciana Mosconi e Associazione Nazionale Città del Tartufo.

La competizione più pregiata d’Italia, se non altro per la materia prima in questione (tartufo bianco pregiato) si svolge nel secondo weekend della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Acqualagna. Samuele Ferri di Acqualagna gareggerà con ’Sull’onda del tartufo’, le tagliatelle con bianco pregiato di Acqualagna, mentre Amedeo Ricciardo di Alba prepara un piatto a sorpresa.

Gli altri piatti in gara, tutti con bianco pregiato: minestra con tonnarelli, fagioli solfini, tagliatelle di seppia, polvere di prosciutto (Paolo Fiaschi per San Miniato), Gran maltagliato con patate (Marco Milo del Parco del Matese), tagliatelle cacio e nocciole (Pierluigi Torre di Potenza), cappelletti in brodo e ricotta di cocco (Davide Camaioni di Amandola). Conduce Andrea Amadei, voce di Decanter (Rai Radio 2) e volto di ’È sempre Mezzogiorno’ (Rai 1).

"Ovviamente non è una competizione agonistica – spiega il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi – ma un modo di mettere in sinergia alcune delle città del tartufo più importanti. Il vero vincitore sarà il bianco pregiato". La 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, è iniziata il 27 ottobre con più di 50 eventi tra cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate.

La ’Ruscella d’oro’, massimo riconoscimento, a Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, Giuseppe Zafarana, presidente di Eni (domenica 10 novembre – Teatro Conti, ore 11) ed Enrico Bartolini, star chef pluristellato (venerdì 1 novembre – Salotto da gustare, ore 12.30). Prevista anche una sinergia con Cartoceto e la sua fiera dell’olio extravergine Dop: il teatro del Trionfo della località vicina ad Acqualagna, sarà nei primi due fine settimana di novembre "un laboratorio multisensoriale – spiega il sindaco Enrico Rossi – dove immergersi alla ricerca dei profumi dell’extravergine di qualità e non solo".

Davide Eusebi