La cinquina del Premio Galileo

Su un altro pianeta di Amedeo Balbi (Rizzoli),Materiali per la vita di Devis Bellucci (Bollati Boringhieri), La malattia da 10 centesimi di Agnese Collino (Codice), Siamo tutti Greta di Sara Moraca ed Elisa Palazzi (Dedalo) e In alto mare di Danilo Zagaria (Add): sono i cinque libri scelti per la finale dell’edizione 2023 del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica. Una selezione che mette insieme temi come il cambiamento climatico e l’ambientalismo con la storia della medicina, la scienza dei materiali e le esplorazioni spaziali, frutto della scrematura di una lista iniziale di 130 titoli. A scegliere la cinquina è stata la giuria presieduta da Telmo Pievani. Premiazione il 18 novembre.