La campagna di Pasqua a favore di Giulio

di Egidio Scala

La Pasqua è alle porte e Make-A-Wish Italia si prepara a diffondere un messaggio di speranza e solidarietà attraverso la sua nuova campagna. Da vent’anni l’organizzazione no-profit con sede a Genova si dedica con passione alla realizzazione dei desideri dei bambini affetti da gravi patologie, e quest’anno invita tutti a partecipare a questa missione attraverso un gesto dolce e significativo che ha un obiettivo speciale: realizzare il sogno di Giulio, un ragazzo affetto da una grave patologia che gli procura disabilità intellettiva e motoria.

Lui è allegro, affettuoso e curioso e la sua comunicazione avviene principalmente attraverso gesti, ma la sua espressività è straordinaria. Quando i volontari di Make-A-Wish® Italia lo hanno incontrato, Giulio ha indicato sul suo libro, raffigurante la reggia di Versailles, il letto a baldacchino, le stanze arredate e il giardino. Ha anche mimato un violinista per far capire che si immagina la musica dal vivo. Il suo sogno è chiaro: visitare una reggia con letti a baldacchino, immergendosi in atmosfere fiabesche e immaginando musiche dal vivo.

Attiva sul sito web dedicato di Make-A-Wish® Italia, la raccolta fondi offre in cambio le uova, prodotte da una cioccolateria artigianale piemontese e disponibili nella confezione da 6 colori assortiti. Così le tradizionali uova di cioccolato, simbolo delle festività pasquali, diventano per tanti bambini gravemente malati, anche sinonimo di desideri realizzati. Queste speciali uova, prodotte da una cioccolateria artigianale piemontese, contengono al loro interno una sorpresa firmata Make-A-Wish® Italia, pronta a emozionare grandi e piccini.

Make-A-Wish® Italia ha già realizzato più di 2.900 desideri, regalando momenti di gioia e speranza a bambini e ragazzi in lotta contro gravi malattie. La realizzazione di un desiderio ha un impatto profondo sulla vita di un bambino gravemente malato e della sua famiglia. I trattamenti medici prolungati, le frequenti visite in ospedale e le sfide quotidiane possono pesare notevolmente sulla qualità della vita. Realizzare un desiderio può portare speranza, sollievo e forza alla famiglia che si trova ad affrontare quotidianamente sfide difficili. Partecipando a questa iniziativa speciale, è possibile coniugare il piacere del cioccolato con la gioia di fare la differenza nella vita di chi ne ha più bisogno.

Make-A-Wish® Italia è un’organizzazione no profit nata nel 2004 che realizza desideri di bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni d’età affetti da gravi patologie. Il valore di un desiderio è enorme: un sogno esaudito fa capire che nulla è impossibile, e ha il potere di migliorare la qualità della loro vita. Infatti, specifiche ricerche hanno dimostrato che le emozioni positive che ne derivano, generano concreti benefici per i bambini malati e le loro famiglie: l’89% dei bambini diventa emotivamente più forte, l’81% dei genitori afferma che i bambini affrontano meglio le terapie e il 98% delle famiglie torna a sentirsi di nuovo una ’famiglia normale’ (Fonte: Wish Impact Study Result, March 2011 - MAW America). A conferma della sua serietà e affidabilità, destina una percentuale altissima delle proprie spese alla missione (86% nel 2023). Make-A-Wish® Italia è affiliata a Make-A-Wish® International - una delle organizzazioni benefiche più note al mondo presente in 50 Paesi, con 40 affiliate, 45.000 volontari e 500.000 desideri realizzati.