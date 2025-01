La camera da letto. Tra lusso, comfort riposo e bellezza

La camera da letto è uno dei luoghi principi della casa, un rifugio dove poter trovare conforto, sognare e, soprattutto, riposare. I designer contemporanei puntano a creare delle zone notte confortevoli senza rinunciare alla bellezza e al lusso. L’azienda Calligaris consiglia Jill (in foto), di Bernhardt & Vella, letto che richiama le forme di un divano. In una rilettura moderna degli anni ’70, morbide imbottiture danno corpo allo schienale e ai braccioli che si estendono in un’accogliente forma continua per un caldo abbraccio nei momenti di relax. Sempre Calligaris, propone Monbed designed by Cavazzana. Questo morbido letto si distingue per il forte appeal estetico grazie alle sue forme delicate ed avvolgenti. La testata, generosamente imbottita e sfoderabile, reinterpreta in chiave contemporanea il benessere notturno e invita al relax assoluto. Monbed è un letto che ti accoglie, ti coccola e garantisce un comfort senza pari.

L’azienda Ditre Italia invece schiera Puppet, ingegno di Stefano Spessotto e Avalon di Gabriele & Oscar Buratti. Spessotto crea un letto la cui generosa testiera rimanda all’idea – e alla forma – di un soffice guanciale; e un comodino che, per contrasto, risalta nella sua forma rigorosa e disciplinata, dettata da un piano di metallo e da una solida base rivestita di pelle oppure tessuto. I Buratti invece danno vita a una creazione dal carattere forte e raffinato in cui si combinano rotondità e curve aggraziate. Coincasa lancia con Society Limonta una nuova capsule di tessili per la zona notte che attinge colori, tessuti e stampe dall’archivio storico di Society Limonta. Ne è esempio Pansy, copriletto floreali sui toni del giallo e del verde.

Mirko Di Meo