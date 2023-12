Kontatto: che magia. Scintillante e vibrante la nuova collezione ’Smile Sparkle’

Trasparenze e sovrapposizioni sono il punto forte della capsule collection a tutta seduzione ’Smile Sparkle’ di Kontatto lanciata per queste feste e in modo particolare per la sera dell’ultimo dell’anno. Una collezione scintillante e vibrante, per donne che vogliono mostrare il lato più luminoso di sé, che vogliono essere eleganti in modo moderno e originale, con mohair morbido che si abbina alle reti di lurex e di paillettes, velluti e flanelle glitterate che esaltano il corpo femminile, tra seduzione e bellezza. Così il tailleur classico diventa futuristico pur mantenendo l’attitudine maschile, con sotto la giacca gonne in tessuto laminato con ruches o spacchi inguinali. Protagonista della collezione per le feste di Kontatto, il brand fondato e presieduto dall’imprenditore e direttore creativo Federico Ballandi, anche il vestito nero, abito con la A maiuscola capo fondamentale e insostituibile per ogni guardaroba.

Ballandi, che non smette mai di sorprendere per idee e creatività, investe sulla bellezza e sulla sostenibilità della moda. Ha trascorso un bel periodo in America dove si reca spesso per fare ricerca, specie in California e a Los Angeles. Inoltre Kontatto ha presentato la prima edizione di ’Kontatto Talent Show - La Vetrina Migliore d’Italia’, un contest creato ad hoc per i social network ufficiali del marchio. "La vetrina, ancora oggi, si conferma una degli strumenti di comunicazione più efficaci e moderni, perché parla direttamente al consumatore finale, racconta storie, emozioni e svela i trend più cool del momento. Il nostro talent show vuole appunto celebrare l’arte del visual e la creatività unica dei nostri negozianti attraverso il mondo dei social network", racconta Ballandi.

La giuria era composta da professionisti del settore moda e retail: Nicole Giacobazzi; Greta Roncarelli; Melissa Helml; Francesco Zabini. I dieci negozi concorrenti, che hanno realizzato le vetrine tutte con i capi Kontatto, sono: Calibro Shop (Toscana), Life Barboni (Lazio), Deva (Piemonte), Mana’ (Marche), Ghelfi (Lombardia), Settebì (Emilia), The Vice (Puglia), Penelope (Campania), Il negozio della magia (Friuli Venezia Giulia) e Miss Prilli (Liguria). Dopo una lunga votazione, la giuria ha decretato i vincitori. Al terzo posto Deva, al secondo Life Barboni e al primo, il vincitore, Ghelfi.

Eva Desiderio