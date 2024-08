Armadietto di Kobe Bryant venduto per 2,9 milioni di dollari, ma non è il suo cimelio più costoso

Roma, 3 agosto 2024 – L’armadietto di Kobe Bryant è stato venduto venerdì a New York per 2,9 milioni di dollari. Si tratta del locker che il leggendario cestita dell’NBA ha utilizzato al vecchio Staples Center di Los Angeles per la maggior parte della sua carriera, dalla stagione 2003-2004 fino a quella del 2015-2016.

L’oggetto faceva parte di un’asta di rari cimeli sportivi organizzata da Sotheby’s. Il valore stimato di 1,5 milioni di dollari è quasi raddoppiato nel corso dell’incanto. Secondo la casa d’aste, si tratta dell’armadietto sportivo di maggior valore mai venduto. Sotheby's ha precisato che una parte del ricavato della vendita andrà "direttamente a beneficio" della Los Angeles Lakers Youth Foundation.

Durante i lavori di ristrutturazione dello Staples Center di Los Angeles, nel 2018, un addetto alla manutenzione rimasto anonimo, ha salvato l'armadietto di Bryant dalla demolizione e lo ha venduto a un collezionista privato, che ha riunito l'armadietto con la targhetta del giocatore.

"L'armadietto di Kobe Bryant non è solo un pezzo di memorabilia", ha dichiarato Brahm Wachter, responsabile di Sotheby's per il collezionismo moderno. "Ma un’importante reliquia appartenuta a una delle figure più iconiche del basket. Il prezzo di oggi sottolinea non solo l'eredità duratura di Kobe, ma anche l'eccezionalità di questo oggetto unico".

Si tratta anche del terzo pezzo più costoso legato alla memoria di Bryant: una maglia – usata e autografata, corredata da una foto della stagione da recluta del giocare – è stata venduta per 3,69 milioni di dollari nel 2021 e un’altra maglia – sempre usata e firmata, con foto di Bryant nella sua unica stagione da MVP (nel 2007-2008) – è stata venduta per 5,6 milioni di dollari lo stesso anno.

Kobe Bryant, 18 volte All-Star dell’NBA, morì nel 2020 a seguito di un incidente in elicottero all’età di soli 41 anni. Ha trascorso la sua intera carriera da cestista – dal 1996 al 2016 – con la squadra losangelina dei Lakers.