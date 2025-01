Chi è Karla-Simone Spence, la Haydée de ‘Il Conte di Montecristo

Attrice inglese emergente, Karla-Simone Spence è il volto della schiava Haydée, presente nella terza puntata della serie tv “Il Conte di Montecristo”, che in queste settimane sta conquistando il pubblico italiano. Nata e cresciuta a Londra, Karla-Simone ha tutte le carte per avere una carriera in ascesa e si prepara a consolidare la sua presenza nel mondo dello spettacolo puntando a progetti sempre più ambiziosi. Ecco che cosa sappiamo di lei.

Biografia e carriera

Karla-Simone Spence è nata a Londra, Regno Unito, il 19 luglio 1996. Cresciuta in un ambiente multiculturale con una famiglia con radici giamaicane, ha sviluppato fin da giovanissima una passione per la recitazione e le arti drammatiche, decidendo di seguire questo percorso con determinazione.

A 11 interpreta Giuseppe in “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” nella produzione della sua scuola elementare e da allora continua a esplorare il mondo dello spettacolo frequentando scuole di recitazione nella capitale inglese, dove si fa notare per il suo talento naturale e la capacità di adattarsi a ruoli complessi.

L’attrice è la sorella del calciatore Djed Spence, che gioca come terzino per il Tottenham Hotspur, club della Premier League, dopo aver fatto il suo debutto nel 2019. Il background di Karla-Simone Spence e le sue esperienze personali influenzano profondamente alle sue interpretazioni, donandole autenticità e profondità, caratteristiche che hanno catturato l’attenzione di produttori e registi nel panorama cinematografico e televisivo britannico.

Il suo debutto in televisione è nel 2018 con la sitcom “Wannabe”, mentre nel 2019 è Cali Okello nella miniserie della BBC “Gold Diggger”: lo stesso anno è nel cast del film poliziesco “Blue Story”, diretto da Rapman con Stephen Odubola e Micheal Ward, mentre nel 2022 recita nella serie tv “The Confessions of Frannie Langton”. Attualmente Karla-Simone Spence è la bellissima Haydée nelle serie tv Il Conte di Montecristo, resa schiava e liberata da Edmond Dantès.

Oltre al ruolo di Haydée nella miniserie “Il Conte di Montecristo”, Karla-Simone Spence ha prestato la sua voce al personaggio di Rowan nel videogioco “Dragon Age: The Veilguard”, uscito nel 2024. Attualmente, non sono stati annunciati ulteriori progetti futuri, ma visto il talento e la sua crescente popolarità, attendiamo di vedere l’attrice in nuove produzioni sia sul piccolo che sul grande schermo.