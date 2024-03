Cosa c’è dietro il look spinto di Bianca Censori? “Non è succube di Kanye West”

Los Angeles, 19 marzo 2024 – Kanye West e Bianca Censori sotto la lente dei tabloid .

Il rapporto tra il rapper americano, 46 anni, e la moglie, 29, è sempre stato considerato controverso, a causa degli atteggiamenti assunti in pubblico dai due, che farebbero pensare ad una relazione non equilibrata, all’interno della quale la figura di Kanye sembra essere quella predominante mentre lei viene descritta come “sottomessa”. Ciò che fa più discutere sono gli outfit di Bianca, sempre molto ‘minimal’, per usare un eufemismo, che contrastano con quelli del rapper, coperto dalla testa ai piedi in ogni occasione. Diverse persone hanno mostrato la loro preoccupazione sullo stato della donna, tra cui anche il padre della Censori, che vorrebbe dei chiarimenti dal rapper sulle scelte stilistiche della figlia.

Secondo i retroscenisti, il look spinto di Bianca sarebbe una scelta di Kanye che vorrebbe così oscurare l’immagine dell’ex moglie, Kim Kardashian. Kanye non si è fatto scrupoli a condividere immagini altamente sessualizzate della compagna: un comportamento che stride con quelli assunti in passato. Il rapper, infatti, ha criticato diverse volte Kim Kardashian per essersi "vestita troppo sexy" durante il suo periodo come artista gospel.

Secondo l'esperta inglese di linguaggio del corpo, Judi James, l'ultima uscita pubblica della coppia potrebbe rivelerebbe una dinamica diversa. L’apparenza è sempre quella di una relazione ‘maschiocentrica’. Nelle immagini scattate ieri al The Grove (centro commerciale a Los Angeles), Kanye sembra abbassare i leggings trasparenti della moglie per esporre le sue natiche. Eppure – dice James, intervistata da Femail - Bianca mostra “segnali di fiducia e leadership", mentre Kanye "sembra più accondiscendente". Censori sa quello che fa: "Come una PR professionista – sostiene l’esperta citata da Daily Mail – Bianca sembra essere quella che si occupa degli affari, si avvicina e chiama l'ascensore aspettandone l’arrivo. Anche se si tratta di piccoli gesti, implicano che sia lei a prendere alcune delle loro decisioni, piuttosto che essere semplicemente portata in giro passivamente”. La postura di Bianca suggerirebbe sicurezza, nonostante l’abbigliamento. Se la famiglia di lei teme un condizionamento da parte del marito, secondo James il linguaggio del corpo della coppia in realtà segnala affetto reciproco. "La loro stretta di mano sembra affettuosa, con le dita intrecciate, e Kanye sembra voler mostrarsi come un gentiluomo vecchio stile con le sue manifestazioni di etichetta".