Kanye West e Bianca Censori, di nuovo insieme dopo la pausa di riflessione

Roma, 20 dicembre 2023 – Agli inizi di dicembre 2023, dopo un breve allontanamento, il rapper Kanye West si è riunito a Dubai con la nuova partner, la designer Bianca Censori. La coppia, infatti, è stata avvistata in un locale della città degli Emirati Arabi, in atteggiamenti affettuosi. In precedenza, all’incirca a metà novembre l’edizione americana del ‘Sun’ aveva parlato di una pausa di riflessione tra i due.

La breve pausa

Secondo quanto risultava alla testata, la Censori era volata in Australia dalla sua famiglia. I parenti della creativa, infatti, sarebbero stati preoccupati per il comportamento controllante e dominante del rapper nei confronti della giovane. C’è chi sostiene, infatti, che sia West a decidere come deve vestire la partner, cosa debba mangiare e a quali allenamenti debba sottoporsi per tenersi in forma. Prima di mettersi con il rapper, Bianca – dice chi la conosce bene – vestiva in maniera molto diversa, indossando abiti molto meno appariscenti di quelli attuali – e aveva tutt’altro stile di vita.

La relazione

Kanye West e Bianca Censori si sarebbero incontrati nel 2020 per lavoro. Il rapper, infatti, aveva proposto alla designer di lavorare per una delle proprie attività imprenditoriali. Il primo segnale evidente della loro storia è emerso nel dicembre 2022, quando Ye – questo il soprannome del musicista – ha pubblicato la canzone dal titolo significativo ‘Censori Overload’. Nell’estate 2023, in vacanza in Italia, la coppia ha dato scandalo. In particolare, West e la Censori sono stati banditi a vita da una compagnia di motoscafi a Venezia dopoché sono stati immortalati dai paparazzi in atteggiamenti equivoci mentre giravano la laguna su un battello. Lui aveva i pantaloni abbassati.

Nozze controverse

Alcune testate definiscono da un po’ West e la Censori come marito e moglie, altre ci vanno coi piedi di piombo. Non è ancora chiaro, infatti, se il matrimonio tra loro sia stato ufficialmente ratificato a livello legale. Sembra che all’inizio del 2023 i due abbiano celebrato una cerimonia segreta, con pochi intimi, significativa per entrambi. E da allora ai loro anulari è comparsa la fede.

Il divorzio da Kim Kardashian

Nell’autunno 2022, poco prima di uscire allo scoperto con la Censori, West ha firmato definitivamente le carte del divorzio da Kim Kardashian, dopo due anni di aspre battaglie in tribunale. I due, alla fine, si sono accordati per la custodia condivisa dei loro quattro figli (North West, Saint West, Chicago West, Psalm West). In base alle decisioni del giudice, West ha l’obbligo di versare 200 mila dollari al mese all’ex coniuge per il mantenimento della prole. I due si erano conosciuti nel 2003 sul set di un videoclip che West stava girando con la collega Brandy, amica di Kim. Si sono poi ritrovati nel 2008, su un altro set. Tra loro è nata e si è sviluppata una forte amicizia. Nel 2011 la Kardashian ha sposato il cestista Kris Humphreis, ma l’unione è durata poco più di 70 giorni. Kim, poi, ha raggiunto a Parigi West. Nel 2012 lui le ha dedicato una canzone dichiarandole il proprio amore. Dopo una proposta nuziale da film, Kanye e Kim si sono detti sì nel 2014. Hanno rotto 7 anni dopo.