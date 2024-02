Kanye West “a sorpresa” in Italia la prossima settimana

Le voci di un imminente arrivo del rapper si inseguivano da alcuni giorni sui forum dei fan e, bisogna dirlo, un annuncio ufficiale ancora non c’è. Ma sembra ormai sicuro che Kanye West si esibirà in due concerti nel nostro Paese, il prossimo 22 febbraio al Forum di Assago (Milano) ed il giorno successivo all’Unipol Arena di Bologna.

I biglietti per entrambi i concerti dovrebbero essere messi in vendita a partire dalle 10.00 di questa mattina e ci si aspetta un vero e proprio “assalto” all’acquisto. Nessun dettaglio ancora su dove i tagliandi per le due esibizioni saranno reperibili (sicuramente online e forse anche alle biglietterie fisiche delle due strutture che ospiteranno i concerti) o sui costi degli stessi.

Lo scorso ottobre già si era parlato di un’esibizione di Kanye alla Rcf Arena di Campovolo (Modena), ma dopo un rincorrersi di voci, di trattative e di prime conferme, tutto saltò e non se ne fece nulla. Questa volta, però, anche se nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, l’ipotesi sembra avere qualcosa di più concreto.

Nel suo ultimo album, anche i cori da stadio della curva Nord dell’Inter

Il nuovo album di Kanye West, intitolato "Voltures 1", include anche un aspetto curioso: contiene alcuni cori della Curva Nord dell’Inter. Uscito l'8 febbraio scorso e prodotto in collaborazione con Ty Dolla Sign, questo album ha portato alla luce una nuova sfaccettatura dell'artista americano, ora noto come Ye.

La storia condivisa sul profilo CN 69; a destra, Kanye West

In particolare, due tracce dell'album, "Carnival" e "Stars", hanno catturato l'attenzione per l'inserimento di cori dei tifosi nerazzurri che risuonano a San Siro durante le partite. Questa scelta non è casuale, come si evince dal fatto che la Curva Nord viene citata come 'credit' in entrambi i brani: "choir vocals" in "Carnival" e "crowd vocals" in "Stars", insieme ai nomi di Federico Secondomè e Zlyah.

L'idea di incorporare i cori dei tifosi nerazzurri all'interno della musica di Kanye West non solo aggiunge un elemento di autenticità e riconoscimento culturale, ma potrebbe anche essere interpretata come un omaggio alla passione e alla forza collettiva che il calcio e la musica possono ispirare. Questa iniziativa ha il potenziale per unire fan di diverse sfere culturali sotto un'unica esperienza condivisa.

L'integrazione di riferimenti calcistici in un album musicale di fama mondiale come "Voltures 1" non solo aggiunge un tocco di originalità e innovazione, ma potrebbe anche aprire la strada a nuove forme di collaborazione tra artisti e sottolineare l'importanza della cultura popolare nel panorama musicale contemporaneo.

In conclusione, l'inclusione dei cori dei tifosi dell'Inter di Milano nell'album "Voltures 1" di Kanye West rappresenta un connubio intrigante tra musica e calcio, evidenziando il potere della cultura popolare nel creare connessioni significative tra comunità diverse. Questo gesto potrebbe avere ripercussioni positive sia nel mondo della musica che in quello del calcio, dimostrando ancora una volta il potere unificante dell'arte e della passione condivisa.