Justin e Hailey Bieber felici, diventeranno genitori

Justin Bieber e Hailey Bieber sono una delle coppie di maggior successo dello showbiz internazionale. Come tante altre celebrities, anche il cantante e la modella hanno vissuto parecchi alti e bassi. Ma quello attuale è uno dei momenti più felici per loro: a inizio maggio, infatti, i due hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Lo hanno fatto con un post su Instagram, con foto e video in cui si vede bene che Hailey, vestita con un abito di pizzo attillato, è incinta.

Gli inizi

La storia d'amore tra Justin e Hailey è cominciata nel 2009 dietro le quinte di un programma televisivo, ‘Today show’, della NBC. Stando a quanto riportato da alcune riviste americane, è stato il padre di Hailey, l'attore Stephen Baldwin, a presentarli. Erano entrambi molto giovani, nel pieno dell’adolescenza (lei è nata nel 1996, lui nel 1994). Solo due anni dopo, i due sono stati fotografati insieme sul tappeto rosso alla première del documentario del cantante ‘Never Say Never’. Sono iniziate a circolare voci su una loro relazione più stretta e intima rispetto a un’amicizia, ma Bieber, sui social, si è definito “super single” e ha parlato di Hailey come di una “cara amica”.

Conferme

Tuttavia, l’artista e la modella hanno continuato a passare sempre più tempo insieme, incluse vacanze e festività. Fino al punto che non hanno più potuto negare. A dicembre 2015 Bieber ha condiviso una foto su Instagram di sé che si scambia un bacio appassionato con Baldwin. Poi, però, i due sembravano essersi allontanati.

A maggio 2018, parlando con ‘The Times UK’, Baldwin si è espressa pubblicamente sul loro rapporto: “Justin e io siamo stati amici per molto tempo. Abbiamo passato un lungo periodo in cui non lo eravamo più. Non ci siamo parlati per un bel po'… Abbiamo comunque superato tutto questo”. L’intervista è uscita dopo la notizia che Bieber e Selena Gomez si erano lasciati dopo un ritorno di fiamma all'inizio del 2018.

Nozze

Bieber ha fatto la proposta a Baldwin in un locale mentre si trovavano alle Bahamas. Ha confermato il fidanzamento in un post su Instagram il 9 luglio 2018, diventato virale in poco tempo. “Hailey, sono innamorato di te in ogni aspetto!” ha scritto Justin, interessato a passare la sua vita conoscendo ogni singola parte della partner, promettendole di amarla con pazienza e gentilezza, come ha proseguito nel testo.

Ad agosto 2018, poi, il sito TMZ ha pizzicato la pop star mentre usciva dall'appartamento di Baldwin la sera successiva. Justin non ha detto molto, ma ha mostrato un libro di Timothy Keller sul significato del matrimonio… A settembre, una fonte anonima ha confermato a ‘People’ che i due si sono sposati in tribunale a Manhattan. TMZ aveva pubblicato una foto della coppia presso l'ufficio per le licenze di matrimonio a New York pochi giorni prima.

Nel frattempo, i due sono stati avvistati a Londra. La star si è esibita fuori da Buckingham Palace cantando ‘Cold Water’, dedicandola a Hailey, presente in mezzo alla folla. Dall’autunno del 2018 Hailey usa Bieber come cognome. I due, poi, si sono risposati in South Carolina il 30 settembre 2019, al tramonto, nel resort di lusso Montage Palmetto Bluff. Entrambi hanno condiviso foto in bianco e nero sui social.

Polemiche e problemi

Il 1° aprile 2019 Bieber ha pubblicato una foto di un'ecografia, seguita da una foto di sua moglie ad un appuntamento dal medico, facendo intendere che la cicogna fosse in volo. In realtà si trattava di uno scherzo, come vuole la tradizione di quel giorno, ma in molti lo hanno accusato di essere stato insensibile e offensivo verso coloro che lottano con la fertilità. Bieber si è dovuto scusare.

Il 2022 è stato un anno difficile per entrambi. Hailey ha accusato sintomi simili a quelli di un ictus ed è stata ricoverata in ospedale, dove le hanno trovato un coagulo di sangue nel cervello. Justin ha dovuto interrompere alcuni impegni di lavoro dopo che gli è stata diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt, che gli aveva causato una paralisi totale a un lato del volto.

Momenti difficili, che però adesso sembrano fortunatamente superati: a luglio i due festeggeranno cinque anni di matrimonio e sono pronti ad accogliere il loro primo bebè.