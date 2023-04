J.Lo lancia lo spritz “italiano“ Ma è polemica

Jennifer Lopez ha lanciato un suo marchio alcolici ispirato all’Italia, Delola, ma la notizia è stata accolta con critiche da parte di alcuni fan che hanno notato come l’attrice non beva ma soprattutto come ciò appaia stridente con i problemi con l’alcol di suo marito Ben Affleck, finito diverse volte in rehab. "Sempre più mi rendo conto dell’importanza di godermi la vita – afferma J.Lo in un video su Instagram per pubblicizzare il prodotto –. Volevo solo creare qualcosa di più gustoso, con ingredienti migliori, qualcosa che vorrei bere con i miei amici e la mia famiglia e questo è Delola. Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia. L’accoglienza italiana e lo stile raffinato della Costiera Amalfitana sono entrati nel mio cuore. Gli spritz si ispirano alla ricetta italiana, ma non contengono zuccheri, né additivi, sono meno calorici e meno alcolici".