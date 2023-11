Chi è Laura Margesin, la fidanzata di Jannik Sinner

Jannik Sinner è l'atleta del momento: la sua impresa alle Atp Finals e il grande contributo che ha dato alla compagine azzurra in Coppa Davis hanno non solo riavvicinato molti italiani al mondo del tennis, ma ha anche riacceso i riflettori proprio su questo giovane atleta.

L'Italia in questo momento ha un nuovo mito, che peraltro non è soltanto sportivo. Negli ultimi giorni sono stati più volte sottolineati la sua vocazione al sacrificio e il suo impegno nel corso degli anni per arrivare ai vertici del tennis mondiale.

Gran parte dell'equilibrio di Jannik Sinner deriva dalla sua personalità e della sua vita privata. Chi è la fidanzata di Jannik Sinner? Il 22enne trentino non ama parlare della propria vita sentimentale, ma sembra che la sua compagna sia Laura Margesin, sua corregionale.

Chi è Laura Margesin? La 23enne è una delle modelle italiane maggiormente in rampa di lancio negli ultimi tempi. Il suo volto appare su numerose copertine, sui social network è molto attiva - il suo profilo ha 117mila follower -, ma soprattutto per quanto riguarda l'attività di promozione del proprio lavoro. Lavoro che la sta portando, peraltro, a viaggiare in tutto il mondo.

Di Laura Margesin si sa molto poco: si è diplomata nel 2019 alla Business School di Merano e da ragazzina era molto timida. "Avevo anche a prendere un bus o a rivolgermi a un cameriere al ristorante" ha dichiarato.