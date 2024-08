Jane Campion: premio a Torino e masterclass

La regista Jane Campion, due volte vincitrice dell’Oscar per Lezioni di piano e Il potere del cane riceverà il Premio Stella della Mole martedì primo ottobre in occasione di una masterclass, dove verrà raccontato il suo cinema, dai primi successi di critica che l’hanno consacrata come cineasta alla sua memorabile serie di eroine che lottano per farsi ascoltare, riconoscere e comprendere. In dialogo con il direttore del Museo Domenico De Gaetano, Jane Campion, neozelandese, 70 anni, ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera.

"Campion è indiscutibilmente una cineasta di singolare genialità che, come nessun altro – sottolinea De Gaetano – , riesce a servirsi delle arti della rappresentazione cinematografica per rivelare intuizioni uniche e profonde sulla soggettività femminile nonché una sensibilità distintiva in film diretti da una donna, sulle donne e per le donne. Il suo cinema fa un lungo giro attorno alla psiche dei personaggi principali e osa deviare in un territorio inaspettato e altamente stimolante".