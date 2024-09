Venezia, da Paola Cortellesi a Sara Serraiocco: Italo ha portato le star del cinema al festival

Roma, 9 settembre 2024 – Si è conclusa con la presenza di Paola Cortellesi una settimana di grande cinema italiano, di arrivi e partenze da Italo che quest’anno ha accompagnato a Venezia i prestigiosi cast dei film che si sono recati in Laguna. Una coccola prima della partenza nelle lounge Italo Club di Roma Termini e Milano Centrale diventate per l’occasione un vero e proprio set cinematografico.

L'attrice Paola Cortellesi

Le Lounge Italo Club di Roma Termini e Milano Centrale, recentemente rinnovate e arredate per garantire privacy e comfort con servizi di alta qualità, si sono trasformate per l’occasione in una gift room speciale grazie alla collaborazione con My Style Bags Milano, un’eccellenza del Made in Italy per borse e accessori da viaggio personalizzati con le famose cifre ricamate. Italo e My Style Bags Milano hanno augurato così buon viaggio agli straordinari interpreti della settima arte.

Sono passati come special guest dei film in concorso e fuori concorso nelle diverse sezioni del festival il cast del film vincitore del Leone d’Argento “Vermiglio”, con gli splendidi attori Sara Serraiocco e Tommaso Ragno; il cast del film “La storia del Frank e della Nina” con la regista Paola Randi, la giovanissima attrice Ludovica Nasti (protagonista de “L’amica geniale” serie di successo mondiale) e l’attore Samuele Teneggi; il cast della serie tv “Leopardi – Il poeta dell’infinito” con l’attore Sergio Rubini questa volta nelle vesti di regista e i suoi attori Cristiano Caccamo, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi, che abbiamo ritrovato anche nel film “Iddu-L’ultimo padrino”; l'attrice, modella e produttrice Madalina Diana Ghenea; la cantante e attrice Chiara Iezzi, le attrici Nancy Brilli, Letizia Toni, Silvia D’Amico, Irene Maiorino.

Dopo una sosta rilassante sono partiti tutti per Venezia grazie ai 22 collegamenti giornalieri di Italo da e per Roma Termini che saliranno a 24 dal 17 settembre e ai 14 collegamenti giornalieri da e per Milano Centrale che saliranno a 16 dal 19 settembre”.