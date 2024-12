Italo con Empethy per gli animali abbandonati: 170 cuccioli salvati dalla strada in un anno

Si rafforza la collaborazione tra Italo ed Empethy, nata nel 2022, allo scopo di salvaguardare gli animali e contrastare il fenomeno del randagismo.

Da novembre 2023, Italo ha aderito al Corporate Pet Responsibility Program di Empethy, avviando numerose iniziative volte a promuovere le adozioni responsabili. Grazie al supporto di Italo 170 tra cani e gatti hanno trovato una nuova famiglia, più di 200kg di cibo sono stati donati alle associazioni presenti all'interno del rifugio virtuale aziendale, 250 ore di formazione sono state erogate per i dipendenti Italo (grazie alle giornate di volontariato in canile).

Numeri importanti che sono il risultato di quanto fatto fino ad oggi: dal primo Pet Day aziendale (che ha coinvolto i dipendenti e i loro familiari con animali domestici in una giornata di attività ludico-formative con esperti educatori cinofili della Fondazione Cave Canem) alle attività di team building presso il canile romano di Valle Grande, passando per la creazione del rifugio virtuale Italo (dando visibilità a 150 cuccioli abbandonati), senza dimenticare i viaggi offerti ai volontari che accompagnano cani e gatti dalle loro nuove famiglie.

Nonostante la legislazione italiana condanni il maltrattamento e l’abbandono degli animali domestici, ogni anno si stima che vengano abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, che si aggiungono agli attuali 600.000 cani e oltre 2,5 milioni di gatti randagi già presenti nel nostro paese. Purtroppo, oltre l'80% di questi animali rischia di morire a causa di incidenti, stenti o maltrattamenti. Per contrastare tali fenomeni, Italo porta avanti la sinergia con Empethy, sensibilizzando dipendenti e comunità.

“Siamo stati tra i primi a sposare il progetto Empethy, credendoci fortemente. I risultati ottenuti nell’ultimo anno ci ripagano. L’azienda e i dipendenti si sono impegnati per supportare le iniziative, contribuendo fattivamente a migliorare la qualità di vita di tanti animali abbandonati. Siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte e puntiamo ad incrementare questi risultati per il futuro” dichiara Fabio Sgroi, Direttore Health & Safety di Italo.

“Avere un partner come Italo al nostro fianco non è solo motivo di grande soddisfazione, ma rappresenta un segnale concreto di quanto le grandi aziende possano avere un impatto significativo nel sensibilizzare su temi di grande rilevanza sociale, come l'abbandono e l'adozione responsabile. Insieme, stiamo costruendo una rete solidale composta da associazioni, aziende responsabili e singoli individui, tutti uniti per fare la differenza nella vita di tanti animali abbandonati e promuovere una cultura più consapevole. Non vediamo l'ora di vedere quali nuovi traguardi raggiungeremo insieme” commenta Lorenza Silvestri, co-fondatrice di Empethy.