"Io, Cupido tv: l’appuntamento è in cucina"

"La cucina? Il focolare domestico. A tavola sono banditi gli smartphone". Flavio Montrucchio (49 anni), vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, è oggi uno dei conduttori tv più amati dal pubblico: volto dell’iconico dating show Primo appuntamento su Real Time, da qualche giorno è tornato al timone del rinnovato Cook40, il game show che accende il mezzogiorno del sabato di Raidue. Tra pranzi e cene, cucine e ristoranti televisivi, il suo charme buca sempre lo schermo. E insieme alla moglie Alessia Mancini, da oltre vent’anni, forma una delle coppie più amate dal pubblico, come confermano anche i tanti follower che li seguono sui social.

Dietro paillettes e lustrini, si “nasconde“ un Flavio più ruspante?

"A casa curo l’orto così spesso in tavola abbiamo frutta e verdura davvero a chilometro zero, olio compreso: nei giorni scorsi insieme ad Alessia abbiamo fatto la raccolta delle olive. E quando vado a fare la spesa, scelgo con attenzione i prodotti alimentari controllando le materie prime, la provenienza. Sono curioso e voglio sapere ciò che mangiamo".

Ma chi cucina a casa Montrucchio-Mancini?

"La cucina è il regno di Alessia. Ma quando mi lascia entrare anche io me la cavo, con gli anni sono diventato bravino".

Piatto forte?

"Da quando sto a Roma ho imparato a fare un’ottima carbonara. Ma sul vitello tonnato non mi batte nessuno, è una ricetta tipica del mio Piemonte. Le tradizioni di famiglia vanno tramandate".

La cucina è il suo habitat naturale?

"È il fulcro della casa. Vengo da una famiglia di estrazione contadina e il pranzo o la cena sono molto di più del momento del pasto: a tavola si fanno le riunioni, si prendono le decisioni importanti. Sono l’occasione per stare insieme ai figli, Mya e Orlando".

E se non c’è tempo per cucinare?

"C’è sempre il tempo per preparare un pranzo buono e sano. A Cook40, insieme a un vip che cambia di volta in volta, spieghiamo proprio come realizzare tre piatti da portare in tavola in soli quaranta minuti. E le prove dei nostri ospiti dimostrano che anche in poco tempo si può realizzare un menù originale e gustoso".

Ben impiattato e sano...

"Anche l’occhio vuole la sua parte. Ma al primo posto metto l’educazione alimentare. Troppo spesso la diamo per scontata. Ai miei figli cerco di far capire l’importanza di una dieta sana e equilibrata, li esorto ad assaggiate tutto".

Cucina e amore sono due costanti della sua vita, professionale e privata: la ricetta per far durare una storia così a lungo?

"Ogni storia ha il suo mix di ingredienti con dosi diverse. Noi abbiamo trovato la giusta ricetta crescendo insieme, anche cambiando ma restando compatibili e complici".

Primo appuntamento è un cult: come mai le persone cercano l’amore in tv?

"Dopo tutto questo tempo ancora non ho trovato una risposta. Forse oggi le occasioni per fare nuove conoscenze sono diventate sempre più rare o difficili. Sicuramente chi viene al ristorante è spinto dalla voglia di conoscere persone nuove, ci sono tanti che realmente si trovano ad avere un primo appuntamento, dare un primo bacio. Da programma di puro intrattenimento è diventato un ristorante dei sentimenti".

Da esperto Cupido dei single, ci racconta come sono stati i suoi primi appuntamenti?

"Per la verità non ne ho fatti molti".

E quello con Alessia?

"Un pranzo al ristorante, mi ricordo che c’erano i paparazzi ma a me non importava, io volevo stare con lei. Ci eravamo conosciuti giorni prima a una festa di capodanno organizzata da amici comuni. È stato amore a prima vista. Il colpo di fulmine esiste e noi ne siamo la prova".