"Io confesso". Così cambia la Congiura dei Pazzi

La Congiura dei Pazzi nel dipinto di Stefano Ussi (1822 - 1901)

"Io Antonio Maffei di mio pugno confesso...". Una pagina e mezzo scritta dal curiale di Volterra che era stato incaricato all’ultimo momento di uccidere Lorenzo de’ Medici nella Congiura dei Pazzi il 26 aprile 1478 durante la messa della domenica successiva alla Pasqua a cui tutta Firenze assistette in Santa Maria del Fiore. È la confessione, finalmente scoperta, del mancato delitto che pone la parola fine alla disputa fra ciò che aveva raccontato Angelo Poliziano e quello che sosteneva Niccolò Machiavelli. Il poeta, in prima fila durante la cerimonia, nel suo Pactianes Coniurationis Commentarium aveva parlato di Maffei ucciso post confessione, senza avere però la prova della stessa, un "sentito dire"; mentre lo storico, ancora bambino ma che provò sulla propria pelle quelli che ha poi definito "sanguinosi tumulti di strada", nelle sue Istorie Fiorentine sposava la tesi che il congiurato fosse stato linciato dalla folla. Il manoscritto scovato all’Archivio di Stato di Firenze dal professor Marcello Simonetta, membro del Medici Archive Project e docente dalla New York University nella sede fiorentina, mette ogni tassello al proprio posto e corregge anche la data in cui era stata identificata la morte di Maffei: non più il 3 maggio (giorno in cui...