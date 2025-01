Intimità, tagli sartoriali, accessori di qualità: il nuovo Made in Italy

Moda uomo mai urlata, eccentrica, esagerata. Oggi trionfa lo stile del relax e della durabilità, di capi fatti per durare e restare a lungo nel guardaroba, da ripescare magari dopo qualche stagione. Un segnale di prudenza e di saggezza che arriva forte da questa edizione di Milano Fashion Week per l’inverno 2025-2026.

Così Cruciani Cashmere punta sull’Urban Authenticity e su uno stile molto calmo e intimo come si addice a questa maglieria di alta gamma prodotta in Umbria e basata sul cashmere trattato con tecniche moderne ma dall’anima sostenibile e in colori neutri e sofisticati.

Molto elegante lo stile maschile di un’altra azienda italianissima come Sant’Andrea basata a Fano che propone una collezione sofisticata e sartoriale basata su toni del blu e del marrone, con giacche che si chiudono alte, dinamiche sahariane, pantaloni impeccabili.

Molta attenzione allo stile degli accessori da Valextra per la grande pelletteria italiana di proprietà del fondo Neo Investment Partners col Ceo Xavier Rougeaux: alta la qualità del borsone Boston color sahara, poi la 24h Avietta con una sola prodigiosa zip e lo zaino in Econyl come la borsa da palestra.

Da Pal Zileri si è siglata la partenership con Borsalino per tre modelli a doppia firma di cappelli di feltro in burgundy, marrone e cammello, da Altea cravatte, sciarpe e maglieria eccellente in una gamma inedita di marroni e bruciati per merito della famiglia Fila che possiede il brand.

In questa edizione grande sforzo del presidente della Camera Moda Carlo Capasa per aprire e sostenere le passerelle dei giovani stilisti come il bravo Federico Cina che ha organizzato una presentazione tutta a base di abbracci.

Eva Desiderio