Intimissimi Uomo. L’homewear è una favola

Una serata speciale di moda, sorprese e divertimento per Intimissimi Uomo, la collezione di intimo e abbigliamento relax al maschile, del gruppo Oniverse (questo da pochi giorni il nuovo nome del Gruppo Calzedonia), di cui Matteo Veronesi è brand leader. Per il secondo anno consecutivo l’evento Winter Wonderland, tra moda e intrattenimento, per lanciare la nuova collezione autunno-inverno con un’ambientazione da fiaba che ha ricordato le magiche atmosfere del circo. All’ingresso ha accolto il pubblico un grande carosello che ha permesso di immortalare il momento la scenografica giostra. La Fashion gallery ha coinvolto gli invitati in attività interattive accompagnate da bancarelle con prodotti esclusivi e delizie culinarie. Poi la sfilata dell’ultima collezione al maschile, ricca di look composti da diversi tessuti e stampe - dalle più classiche come il tartan rosso, alla stampa norvegese fino alle più divertenti come marzapane, Pisolo, Re Leone.

Il mondo homewear mostra pantaloni di varie pesantezze e anche preziosi pigiami in seta. Non è mancato l’easywear con i morbidi teddy e i capi in ciniglia, oltre a divertenti proposte pensate per le feste, come i boxer Papillon. Insomma tutto per stare in casa nei giorni delle feste e vestirsi di allegria e tradizione modernizzata. Ad arricchire lo show veronese alcuni artisti circensi che con le loro acrobazie hanno completato l’esperienza emozionale dell’evento.

E siccome il Natale si avvicina, come da tradizione, Intimissimi Uomo ha in serbo una grande gamma di idee regalo per vivere le Feste all’insegna dello stile e del comfort. Per la prima volta, fino a domani, il brand presenta uno spot natalizio che vede protagonista Diletta Leotta nei panni di una scienziata che, insieme al suo assistente, conduce all’interno del laboratorio Intimissimi Uomo, per raccontare in modo giocoso e coinvolgente la nuova Christmas Collection. Dall’underwear ai pigiami e alle vestaglie, dalle calze alle ciabatte, la nuova collezione Natale si presenta come una celebrazione di calore e comfort per le festività. I classici motivi tartan, in rosso, verde e blu, si mescolano con le suggestioni norvegesi e le divertenti micro-stampe raffiguranti l’omino di marzapane e il pupazzo di neve.

La Christmas Collection si arricchisce di una serie di licenze, tra cui i celebri personaggi Disney, Pisolo e Re Leone, protagonisti di una gamma completa di intimo, calze, pigiami e caldi teddy, per grandi e piccini. La seta poi si presenta in una nuova tonalità e texture: rosso amarena e in fantasia gessata. La versione classica blu notte, abbinata al suo boxer coordinato, continua a rappresentare una scelta sofisticata. Anche quest’anno tornerà il boxer-papillon, disponibile anche in versione slip, nei colori rosso e nero, per un tocco di allegria.