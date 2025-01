Justin Bieber, tolto il follow alla moglie Hailey: cosa è successo

Roma, 21 gennaio 2025 – Chi si sarà impossessato dell’account Instagram di Justin Bieber con l’intento di ‘unfolloware’ la moglie Hailey Bieber? I seguaci attenti del cantante avevano notato che tra i suoi follower mancava una persona importante, la moglie. La notizia è arrivata dal social X e stava iniziando a diventare virale anche su Instagram: evidentemente è giunta voce pure al diretto interessato che è intervenuto subito chiarendo la situazione con la pubblicazione di una storia Instagram che dice “ Qualcuno è andato sul mio account Instagram e ha ‘unfollowato’ mia moglie. Cavolo si sta trasformando in una grande confusione”.

Immagine dalle storie del profilo Instagram di Justin Bieber

Il cantante e la moglie sono attualmente in vacanza sugli sci ad Aspen, in Colorado. Il mistero che circondava il matrimonio della coppia fino a qualche minuto fa, e che ha incuriosito i fan, si è intensificato ancor di più quando Justin aveva smesso di seguire anche suo suocero, Stephen Baldwin. I follower del cantante avevano condiviso i pensieri personali sui social e tra la ‘preoccupazione’ di un matrimonio in crisi, c’era anche chi ironizzava: “Bisogna proprio essere poco impegnati per notare questo”. Gli stessi fan attenti hanno sottolineato che Hailey non ha mai seguito il padre su Instagram.

Durante il viaggio in Colorado, uno stato dove la marijuana è legale, Justin ha postato una foto con un bong tra le gambe. Questo ha suscitato le reazioni più interessanti tra i fan: alcuni erano preoccupati per l’uso di marijuana mentre altri avrebbero voluto fumare in sua compagnia. In un commento si legge: “Sei un padre. Questo non è il modo per esserlo”.

Appena alla fine dello scorso anno, la coppia è stata al centro di diversi ‘dubbi’ riguardanti una separazione dopo il loro sesto anniversario di matrimonio. I fan erano convinti stessero avendo problemi matrimoniali basandosi sulla loro ‘relazione Instagram’.

Dubbi questi che sono diventati sempre più diffusi quando il cantante ha iniziato a smettere di seguire anche altri nomi importanti, tra cui il suo mentore Usher, il suo ex manager Scooter Braun e Ryan Good, il testimone di nozze al suo matrimonio.

I fan erano particolarmente preoccupati nonostante i recenti post sui social media mostrino che la relazione con Hailey continui ad andare a gonfie vele.

È bastato davvero un gesto minimo per scatenare commenti di tutti i tipi principalmente su X, dove si legge, tra gli altri: “credo che JB voglia tornare alla sua vita prima del matrimonio.Sta cominciando a rendersi conto che tutta la sua squadra l’ha manipolato e controllato attraverso il matrimonio”.

Ma le idee di Justin sono sempre state chiare. Sabato nelle storie Instagram ha pubblicato una foto, in bianco e nero, della moglie sorridente sulla pista di pattinaggio e ha scritto “la più grande donna che ho mai conosciuto”.