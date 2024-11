Alluvione e inseminazione delle nuvole, c’è davvero un legame? Le spiegazioni dello scienziato

Roma, 1 novembre 2024 – Anche dopo l'alluvione in Spagna – come era già successo per il Marocco e il Sahara allagato ma ancora prima ad aprile per le tempeste di Dubai – torna ad aleggiare la solita domanda: ma c'è un rapporto di causa ed effetto con l'inseminazione delle nuvole (cloud seeding)? Che cosa c'è di vero in questa affermazione che è stata riportata anche da meteorologi? Lo abbiamo chiesto a Sandro Fuzzi del Cnr.

"Un rapporto di causa e effetto tra inseminazione delle nuove e alluvioni è una cosa non vera”.

Che cos’è l’inseminazione delle nuvole

"L’inseminazione delle nuvole – chiarisce lo scienziato - è un'iniezione di particelle, la più comune è lo ioduro d’argento. In questo modo si stimola la formazione di più goccioline, con una maggiore propensione a ingrossarsi e a provocare la pioggia. Dagli anni Cinquanta si tenta di fare questo trattamento. Alcune volte è riuscito, altre no, non c'è una risposta definitiva sulla capacità di questa tecnica di riuscire a provocare la pioggia”.

Inseminazione nuvole, quali sono i paesi leader

Ma quali sono i paesi leader nel mondo? “Senz'altro Israele è il primo a farne uso – chiarisce Fuzzi -. Anche negli Usa ci sono enti di ricerca e imprese che mettono in campo queste tecnologie, come negli Emirati e in passato anche in Sudafrica”.

Russia e Cina, un punto interrogativo

"Poi c'è il punto interrogativo di Russia e Cina – aggiunge Fuzzi -. Si sa che queste tecniche vengono utilizzate ma non arrivano mai i risultati. Lo abbiamo visto anche quando hanno cercato di evitare la pioggia per 15 giorni per le Olimpiadi di Pechino. Alla fine non è piovuto davvero ma non si sa bene che cosa sia successo. Se è inquietante? Lo definirei una prassi comune, questi paesi non fanno mai avere i dati perché sono considerati informazioni che hanno a che fare con la sicurezza nazionale”.

I costi del cloud seeding

Naturalmente l’inseminazione delle nuvole è una tecnica costosa, “perché servono aerei e dev’esserci un team che studia l’evoluzione e decide quando intervenire”. Ma è possibile praticarla tutto l'anno? “Dipende da dove ci troviamo – è la risposta del ricercatore Cnr -. E poi le nubi devono avere già una certa potenzialità”.

Perché le nuvole sono importanti

E dal punto di vista scientifico, che cosa ci raccontano le nubi? “Sono interessanti perché hanno un'influenza sul clima, perché riflettono le radiazioni solari e quindi sono un elemento di raffreddamento della terra”. In altre parole, “se non ci fossero, sarebbe più caldo. A livello internazionale si sta studiando questo fenomeno. Sono un sistema molto complesso. Mentre per altre componenti del clima abbiamo già certezze di come intervengono, per le nuvole c’è ancora molto da capire”.