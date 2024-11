Innovazione e resilienza. La formula vincente di casa Faber

Dopo un 2023 che ha visto importanti investimenti in tecnologie avanzate e un rafforzamento delle competenze interne, lo stabilimento di Sassoferrato di Faber, l’esperto dell’aria di Franke, continua a guidare l’innovazione oltre i confini nazionali, dimostrando la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

A un anno di distanza, la sede produttiva a pochi chilometri da Fabriano – centro nevralgico della produzione di cappe e piani aspiranti tra i più innovativi al mondo – continua ad investire nel futuro, facendo leva sui processi all’avanguardia puntando sulla digitalizzazione e sull’implementazione di nuovi modelli di business, per rimanere competitiva nel mercato globale. Una fabbrica solida e dinamica, in grado di offrire prodotti di altissima qualità, grazie a una produzione flessibile, efficiente e al 100% italiana. Innovazione e resilienza è la formula di Faber per crescere in uno scenario competitivo. Diverse le sfide che l’azienda ha affrontato lo scorso anno, dovute allo scenario economico globale. Una domanda di mercato in calo, un significativo aumento dei costi delle materie prime e della logistica, oltre alla crescente competizione dei produttori asiatici, in particolare cinesi.

"In un contesto così difficile, l’unica via per rimanere competitivi è l’innovazione. Abbiamo investito in automazioni avanzate per la formatura delle

lamiere e nuove soluzioni di accoppiamento dei materiali, che ci hanno permesso di ridurre i costi di trasformazione e migliorare ulteriormente la qualità percepita dai nostri clienti", spiega Giorgio Rossi, Operation Director dello stabilimento di Sassoferrato di Faber.

Non solo innovazione e tecnologia alla base del successo dello stabilimento marchigiano. Dietro ogni prodotto Faber c’è un team di oltre 350 tecnici altamente specializzati, con un dato del 35% di quote rosa e un’età media di 39 anni. Sono loro il centro del processo produttivo dello stabilimento di Sassoferrato: "La nostra strategia ci ha permesso di slegarci dalla sola logica dei volumi per iniziare a ragionare in termini di valore, che per noi significa valorizzare le persone, rispettare l’ambiente e garantire la resilienza dell’azienda" sottolinea Rossi.

"Il nostro obiettivo – conclude – è quello di direzionare le tecnologie che dovranno essere sempre più a supporto dell’uomo con un particolare focus sul miglioramento della qualità della vita lavorativa delle persone, nel tentativo di creare ambienti di lavoro sempre più soddisfacenti dove il contributo del lavoratore è sempre più valorizzato e promosso. In questo contesto è fondamentale formare ed aggiornare il personale per metterlo nelle condizioni di operare nel miglior modo possibile".