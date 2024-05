Incontro esclusivo con Valeria Golino: presentazione di "L'arte della gioia" e film in concorso di Miguel Gomes e Karim Aynouz, con Marco Bellocchio in primo piano. Oggi Valeria Golino presenta L’arte della gioia su Goliarda Sapienza. In concorso Grand tour di Miguel Gomes e Motel destino di Karim Aynouz. Marco Bellocchio mostra Sbatti il mostro in prima pagina restaurato del 1972.