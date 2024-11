Incanto Yogherello . Così si rigenerano il corpo e la mente

Atmosfera dalle sfumature autunnali nella tenuta di Reschio, sulle colline umbre al confine con la Toscana, che invita alla riflessione e ad una lunga sosta dedicata a se stessi. Nel 1994, la tenuta di 1.500 ettari viene acquistata dalla famiglia Bolza, nobile famiglia austro- ungarica di origini italiane che provvede alla certosina ristrutturazione. Quest’anno, per la prima volta, Reschio presenta Yogherello, un gioco di parole per lo speciale ritiro di yoga e pittura ad acquerello, per sole donne, che si svolgerà dal 18 al 22 novembre. Un viaggio spirituale, curato dall’acquerellista Donna Fiona Corsini San Giuliano, sorella gemella di Donna Nencia Bolza e dall’insegnante praticante di yoga Jan Warakomski.

Alla mattina le ospiti, sui loro tappetini, si affacciano sul lago della tenuta, immerse nel silenzio. Alla guida dell’artista fiorentina, Donna Fiona, le partecipanti si immergono nel mondo dell’acquerello mentre apprendono tecniche antiche, liberando l’espressione interiore e traendo ispirazione dalla natura della tenuta. I ristoranti di Reschio, con il loro approccio “dal campo alla tavola”, realizzano piatti derivati dell’agricoltura biodinamica della tenuta. Il tempo libero può essere trascorso nella Bathhouse, un rifugio nelle antiche cantine del castello, dove sperimentare antichi trattamenti rigeneranti. Il Centro Equestre offre lezioni private, passeggiate e spettacoli serali.

È possibile anche esplorare i 1.500 ettari della tenuta a piedi o in bicicletta.

Raffaella Parisi