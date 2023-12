IN PILLOLE

Flavio Montrucchio, torinese, classe 1975, dopo un inizio come promotore finanziario in banca, si avvicina al mondo dello spettacolo grazie a campagne pubblicitarie e programmi televisivi (nel 2001 vince il Grande Fratello). Dopo gli studi di recitazione, negli anni è protagonista di fiction e film (Centro Vetrine, Donna Detective, Capri, La nuova squadra, Baciati dall’amore, Una Donna per Amica e Provaci ancora prof!), e anche di musical (Grease, Aladdin e 7 Spose per 7 Fratelli). Dopo Tale e Quale Show e la conduzione di alcune prime serate evento su Rai1, ’congela’ la carriera di attore.